L'Institut Lacetània desenvolupa una cèl·lula robòtica amb tecnologia d'Indústria 4.0

L'alumnat de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automatització i Robòtica Industrial de l'Institut Lacetània està ultimant aquests dies el desenvolupament d'una cèl·lula de treball robòtica de demostració (showcell), un projecte tecnològic que combina automatització industrial i eines pròpies de la Indústria 4.0.
La iniciativa s'emmarca dins el programa de mesures InnovaFP, finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, i compta amb la col·laboració de l'empresa manresana Tecnical.
Un sistema automatitzat per gestionar comandes
El projecte consisteix en el disseny i la posada en funcionament d'un sistema automatitzat amb un robot industrial capaç de gestionar i preparar comandes fetes per l'usuari. El funcionament simula una situació quotidiana relacionada amb el servei d'un aperitiu, amb productes com begudes, olives o patates fregides.
La cèl·lula robòtica integra diferents tecnologies vinculades a la digitalització industrial i a l'automatització avançada, amb l'objectiu d'oferir una experiència pràctica i aplicada als estudiants del cicle formatiu.
Un projecte en la fase final
Els treballs es troben actualment en la fase final de desenvolupament i està previst que el sistema quedi plenament operatiu durant els pròxims dies, coincidint amb el final del curs acadèmic.
Amb aquesta iniciativa, l'Institut Lacetània reforça l'aprenentatge pràctic i l'aposta per apropar l'alumnat als entorns tecnològics reals vinculats a la indústria intel·ligent i l'automatització avançada.