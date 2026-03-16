El nou fenomen literari a Manresa: 1.500 motius per creure en el llibre infantil en català

La primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa ha reunit aquest dissabte més de 1.500 visitants al campus d'UManresa, una xifra que dobla les previsions inicials de l'organització. La jornada, impulsada per l'Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa, ha omplert tallers, contacontes i trobades amb autors amb l'objectiu de promoure la lectura i el català entre infants i joves.
Gran resposta de públic malgrat la pluja
La fira s'ha celebrat durant tot el dissabte als espais del campus universitari, principalment a l'edifici FUB4, convertit per a l'ocasió en un punt de trobada entre lectors, autors, llibreries, famílies i professionals del foment lector.
Malgrat la pluja, infants, joves i famílies s'han acostat a la fira i han participat activament en les diferents activitats programades. Tallers d'escriptura i il·lustració, sessions de contacontes, presentacions de llibres i trobades entre escriptors i lectors han omplert la jornada.
Les llibreries presents a la fira han valorat molt positivament l'experiència, destacant l'interès del públic i la bona acollida d'una iniciativa centrada en la literatura infantil i juvenil en català.
Un espai per promoure la lectura i la llengua
La fira ha nascut amb la voluntat de donar visibilitat a la producció editorial infantil i juvenil en català i de fomentar l'hàbit lector entre els més joves. La proposta també vol reforçar el teixit cultural i educatiu vinculat al llibre i crear espais de connexió entre autors, mediadors de lectura, biblioteques, llibreries i famílies.
Entre els moments destacats de la jornada hi ha hagut el lliurament del reconeixement a Alba Cirés Corral, alumna de l'Escola d'Art de Manresa i autora del cartell oficial de la fira, seleccionat en el marc d'un concurs entre estudiants del centre.
Una iniciativa amb voluntat de continuïtat
La bona resposta de públic ha reforçat la voluntat de les entitats organitzadores de donar continuïtat al projecte. Davant l'èxit de participació d'aquesta primera edició, ja s'està valorant la possibilitat d'organitzar una segona fira en el futur per consolidar-la com una nova cita cultural dedicada al llibre infantil i juvenil en català a la ciutat de Manresa.