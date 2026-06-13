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Mor ofegat un jove de 18 anys de Navàs a la resclosa de l'Ametlla de Merola

Un ampli desplegament dels Bombers amb el GRAE i helicòpters ha buscat el noi, que s'ha llançat al Llobregat per banyar-se i ha desaparegut

  • Els serveis funeraris s'emporten el cos del noi mort a la resclosa del Llobregat -

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Publicat el 13 de juny de 2026 a les 20:21
Actualitzat el 13 de juny de 2026 a les 20:32

Un jove de 18 anys veí de Navàs ha mort aquest dissabte a la tarda ofegat a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, després de llançar-se a l'aigua i no tornar a sortir a la superfície.

L'avís s'ha rebut quan el jove havia desaparegut sota l'aigua

Un jove de 18 anys i veí de Navàs ha mort aquest dissabte a la tarda ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al municipi de Puig-reig.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís de l'incident s'ha rebut a les 15.22 hores. Les primeres informacions indicaven que un grup de joves s'estava banyant a la resclosa i que un d'ells s'havia llançat a l'aigua sense tornar-ne a sortir.

  • Serveis de recerca i emergències davant la resclosa del Llobregat de l'Ametlla de Merola

Ampli desplegament per localitzar-lo

Fins al lloc dels fets, els Bombers han mobilitzat dotze dotacions, entre les quals efectius dels parcs de Puig-reig, Manresa, Berga i Gironella, un vehicle de comandament, un helicòpter de rescat amb membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), dues dotacions del GRAE Subaquàtic, una unitat de coordinació i l'equip de drons.

Els equips d'emergència han iniciat la recerca tant dins de la làmina d'aigua com al llarg de la riba del riu, en un tram d'uns 200 metres des del punt on havia estat vist per última vegada.

El cos ha estat localitzat a la mateixa resclosa

Finalment, a les 5 de la tarda, els Bombers han localitzat el cos del jove dins de l'aigua, a la mateixa resclosa. Un cop recuperat, els serveis d'emergència han iniciat maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.

En el dispositiu també hi han participat sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències judicials, així com dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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