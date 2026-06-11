El Kursaal posa a la venda dissabte les entrades de 77 espectacles per a la tardor

El Teatre Kursaal de Manresa obrirà aquest dissabte la venda d'entrades i abonaments de la programació de tardor, formada per 77 espectacles de diferents disciplines i adreçats a tots els públics. Entre les novetats destaca la creació del Toc Pau Casals, coincidint amb la commemoració dels 150 anys del naixement del músic.
Venda escalonada d'abonaments i entrades
El Teatre Kursaal posarà a la venda aquest dissabte, 13 de juny, les entrades dels espectacles programats per a la propera tardor. La compra es podrà fer tant a les taquilles del teatre com a través del web del Kursaal.
La venda començarà a les 10 del matí amb els abonaments del Toc de Teatre. Mitja hora més tard, a 2/4 d'11, es podran adquirir els abonaments del Toc d'Òpera. Finalment, a partir de les 11 del matí es posaran a la venda la resta de la programació i els abonaments del Toc Obert, del nou Toc Pau Casals i del Toc de Sala Petita.
La temporada inclou un total de 77 espectacles de diferents gèneres i per a totes les edats.
Quatre grans muntatges al Toc de Teatre
L'abonament del Toc de Teatre reunirà quatre de les principals produccions teatrals de la temporada. El primer muntatge serà la comèdia Una idea genial, de Sébastien Castro, programada els dies 26 i 27 de setembre.
El seguirà L'últim àtom, de Jordi Oriol, els dies 24 i 25 d'octubre, una tragicomèdia apocalíptica encapçalada per Joan Carreras. El mes de novembre arribarà Perfectes desconeguts, adaptació teatral de l'obra de Paolo Genovese, amb funcions els dies 14 i 15.
L'abonament es completarà amb Contra Antígona, de Victoria Szpunberg i Andrea Jiménez, una producció del Teatre Lliure que es podrà veure els dies 12 i 13 de desembre.
El preu del Toc de Teatre serà de 78 euros, mentre que les entrades individuals per a cadascun dels espectacles costaran 28 euros. Totes les produccions tindran dues funcions els dissabtes a les 8 del vespre i una els diumenges a les 6 de la tarda. A més, Una idea genial i Perfectes desconeguts afegiran una sessió dominical al migdia.
L'òpera i el nou abonament dedicat a Pau Casals
Pel que fa al Toc d'Òpera, la temporada començarà amb L'elisir d'amore de Gaetano Donizetti, interpretada per la Fundació Òpera Catalunya l'11 de novembre. Aquest espectacle també formarà part de l'abonament operístic conjuntament amb Cançó d'amor i de guerra i Aida, previstes per a la primavera de 2027.
Una de les principals novetats de la temporada serà la creació del Toc Pau Casals, coincidint amb la commemoració dels 150 anys del naixement del músic i compositor català. Aquest nou abonament inclourà cinc concerts per un preu de 50 euros.
La proposta reunirà La Novena de Beethoven, interpretada per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat al Kursaal, i un concert de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Antoni Ros Marbà al teatre Conservatori amb sardanes de Pau Casals.
També en formaran part tres concerts a l'espai Plana de l'Om, protagonitzats pels violoncel·listes Amat Santacana, Pau Codina i Ariadna Chmelich, que interpretaran les sis suites per a violoncel de Johann Sebastian Bach, repartides en dues peces per concert.
Teatre de reflexió, música, dansa i circ
Més enllà dels espectacles inclosos als abonaments, la temporada oferirà una àmplia programació teatral. Entre les propostes hi haurà Els malvats, una comèdia d'intriga i espionatge vinculada a una nova edició del Festival de Cinema Social Clam.
També arribarà Tarsius, de Lara Díez Quintanilla, una producció del Teatre Nacional de Catalunya que aborda qüestions com la salut mental, la joventut i el suïcidi. La programació inclourà igualment Dones valentes, adaptació teatral del llibre de la periodista Txell Feixas sobre la realitat de les dones a l'Orient Mitjà.
Altres propostes seran Permagel, basada en la novel·la d'Eva Baltasar, i Els objectes flotants, protagonitzada per Anna Sahun, Elena Gadel i la ballarina Ariadna Montfort. La temporada també comptarà amb una nova experiència participativa amb El retaule del flautista, de Jordi Teixidor, programada per al 13 de setembre.
En l'àmbit musical passaran pel Kursaal artistes i formacions com La Ludwig Band, Magalí Sare, Els Catarres, Alba Careta Group i la Coral Escriny amb l'espectacle Misatango.
La dansa tindrà una presència destacada amb una mitja dotzena de propostes, entre les quals Dancing Beethoven, de la Factoria de Dansa, i Una brillant imperfecció, de la companyia Vero Cendoya. Pel que fa al circ, el públic podrà veure Ça-turne, de la companyia Non Sin Tri, el 20 de novembre.
Programació per a tots els públics
La nova temporada mantindrà també les propostes familiars del cicle Imagina't, amb mitja dotzena d'espectacles, a més del musical El fil invisible. Igualment continuaran les iniciatives adreçades al públic jove a través del cicle RBLS i les activitats pensades per a la gent gran.
Paral·lelament, el Kursaal ja té a la venda algunes de les propostes previstes per al segon semestre d'aquest any, entre les quals els espectacles de la Festa Major de Manresa, com Charlie Pee, L'auca del senyor Pera, Los Diablos i Toc, toc, qui hi ha?. També es poden adquirir entrades per als set espectacles de la Fira Mediterrània inclosos en la programació i per al concert Llach-Gener76.
Les entrades de la nova temporada es podran comprar a través del web del Kursaal o a les taquilles del teatre, obertes de dilluns a dissabte al matí de 10 a 13 h i de dimarts a dissabte a la tarda de 18 a 20 h.