«Gens familiars» s'estrena al Kursaal amb dues funcions després de guanyar el Premi El Galliner

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquesta setmana les dues funcions d'estrena de Gens familiars, l'obra guanyadora del Premi El Galliner de Textos Teatrals 2025. La peça, escrita i dirigida pel manresà Robert Canet, es podrà veure dimecres i divendres, tot i que la primera sessió ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides.
El Kursaal estrena l'obra guanyadora del Premi El Galliner
La sala petita del teatre Kursaal de Manresa serà l'escenari aquesta setmana de l'estrena de Gens familiars, la peça guardonada amb la setena edició del Premi El Galliner de Textos Teatrals, inclòs dins dels Premis Lacetània que impulsa Òmnium Bages-Moianès.
L'obra es representarà en dues sessions: aquest dimecres 10 de juny i divendres 12 de juny a les 8 del vespre. La funció de dimecres ja té totes les entrades exhaurides, mentre que encara queden localitats disponibles per a la representació de divendres.
Una comèdia d'embolics familiars
Gens familiars, escrita pel manresà Robert Canet, presenta una família que intenta aparentar normalitat, però que acaba immersa en una successió de situacions caòtiques i revelacions inesperades.
La trama arrenca quan els membres de la família es reuneixen al menjador de casa perquè els pares volen fer el testament vital. El que havia de ser un tràmit aparentment senzill es transforma en una vetllada plena de tensions, retrets i secrets familiars que van aflorant a mesura que avança la conversa.
La proposta combina elements de comèdia d'embolics, telenovel·la i sitcom, amb humor i situacions esbojarrades per retratar les contradiccions i les dinàmiques internes d'una família aparentment convencional.
Repartiment íntegrament manresà
La posada en escena comptarà amb un repartiment format íntegrament per actors i actrius manresans. Sobre l'escenari hi participaran Pere Font, Imma Torrecillas, Judit Aguilera, Mireia Pons i Oriol Miras.
La direcció i la dramatúrgia també van a càrrec del mateix Robert Canet, que signa així el seu nou projecte teatral després d'haver estat reconegut en altres àmbits culturals de la ciutat.
Canet és estudiant de Periodisme i el 2023 ja va guanyar el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove, també inclòs dins dels Premis Lacetània. Aquest any, a més, ha estat l'autor de Cossos sants: el retorn, la 69a Innocentada de Manresa.
Entrades a 10 euros
Les entrades per assistir a la funció de divendres tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre. Les taquilles obren als matins de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, i a les tardes de dimarts a dissabte, de 6 a 8 del vespre.