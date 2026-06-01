El Kursaal presentarà dimecres una tardor amb més de 70 propostes culturals

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres, 3 de juny, a les 7 de la tarda, la gala de presentació de la programació d'agost a desembre de 2026, en un acte que servirà per donar a conèixer les més de 70 propostes previstes per a la nova temporada cultural als escenaris del Kursaal, el Conservatori i la Plana de l'Om de Manresa. La presentació serà gratuïta, tot i que caldrà recollir invitació prèvia.
Una gala amb música en directe i artistes de la temporada
L'acte estarà conduït per Cristina Gonzàlez, responsable del Servei Educatiu i cap de taquilles del Kursaal, i per Jordi Gener, cap de sala del teatre i actor. La gala combinarà explicacions sobre la nova programació amb vídeos, entrevistes, sortejos i algunes sorpreses preparades per al públic assistent.
La vetllada inclourà també diverses actuacions en directe d'artistes vinculats a la temporada de tardor. Hi participaran el violoncel·lista Amat Santacana, el cantautor Joan Tena i alumnes de Manresa Teatre Musical, que interpretaran fragments de l'espectacle Oz, la història no explicada.
Les invitacions per assistir a la presentació es poden obtenir gratuïtament a les taquilles del Kursaal i també a través del web del teatre.
Entrades ja disponibles per a alguns espectacles
El Kursaal ja ha posat a la venda part de la nova programació, especialment alguns dels espectacles inclosos dins la Festa Major de Manresa. Entre les propostes disponibles hi ha el monòleg de Charlie Pee, l'obra L'auca del Sr. Pera, un doble concert de Los Diablos i l'espectacle familiar Toc, toc! Qui hi ha?, del cicle Imagina't.
A més, aquesta mateixa setmana s'activarà la venda d'altres cites destacades de la temporada. Dijous, 4 de juny, a partir de les 10 del matí, es podran comprar les entrades per als dos concerts de Llach-Gener76, previstos per al 9 d'octubre al Kursaal.
L'endemà, divendres 5 de juny, també a partir de les 10 del matí, es posaran a la venda les entrades de set dels principals espectacles de la pròxima edició de la Fira Mediterrània que ja apareixen al llibret de programació.
La programació completa sortirà a la venda el 13 de juny
La venda general de la nova temporada començarà dissabte 13 de juny tant a taquilles com per internet. La jornada començarà amb la venda dels abonaments del Toc de Teatre a les 10 del matí, seguida mitja hora després dels abonaments del Toc d'Òpera.
A partir de les 11 del matí s'obrirà la venda de la resta de la programació i dels abonaments del Toc Obert, Toc Pau Casals i Toc de Sala Petita.
Amb aquesta nova temporada, el Kursaal tornarà a apostar per una oferta variada que combinarà teatre, música, dansa, espectacles familiars i propostes vinculades a grans esdeveniments culturals de la ciutat.