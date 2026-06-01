Òmnium i l'Ajuntament de Manresa reclamen reforçar el català a l'escola i l'esport

Òmnium Cultural i l'Ajuntament de Manresa han escenificat aquest dilluns el seu compromís compartit per reforçar l'ús social del català i impulsar noves mesures especialment en àmbits com l'escola, les activitats extraescolars i l'esport. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, han mantingut una reunió al consistori manresà en què han coincidit a reclamar un "salt qualitatiu" davant la situació d'"emergència i fragilitat" que viu la llengua catalana.
Durant la trobada, Antich ha reconegut la tasca que està desenvolupant el govern municipal en matèria de polítiques lingüístiques i ha demanat a l'Ajuntament que continuï utilitzant "tots els mecanismes" al seu abast per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants i ampliar els espais d'ús habitual del català.
L'escola i l'esport, àmbits prioritaris
Una part important de la reunió s'ha centrat en el paper de l'escola i de l'esport com a espais clau per a la cohesió social i la transmissió de la llengua. Antich ha defensat que l'escola catalana és "molt més que un model educatiu" i l'ha reivindicat com una eina fonamental perquè tots els alumnes, independentment del seu origen, acabin l'etapa educativa amb ple coneixement i capacitat d'ús del català.
En aquest context, el president d'Òmnium ha alertat dels "atacs judicials" que pateix el model lingüístic educatiu i ha reclamat que el món municipal també assumeixi un paper actiu en la defensa del català a les aules i als espais vinculats a la vida escolar.
Antich també ha posat l'accent en la necessitat de reforçar la presència del català en l'àmbit esportiu i a les activitats extraescolars, considerant-los espais de socialització determinants per als infants i joves. En aquest sentit, ha proposat impulsar una campanya de ciutat perquè el català sigui la llengua habitual en entrenaments, activitats i clubs esportius.
Proposta per fomentar l'aprenentatge del català entre les famílies
Entre les mesures plantejades durant la reunió, Òmnium ha proposat que, en coordinació amb el Departament d'Educació i el Consorci per a la Normalització Lingüística, es consulti les famílies dels centres d'educació infantil i primària sobre el seu interès a aprendre català.
La idea és aprofitar el moment de la matriculació escolar per detectar necessitats lingüístiques i facilitar espais d'aprenentatge en horari escolar o extraescolar, per exemple a través dels grups de conversa del projecte Vincles.
Segons Antich, aquesta iniciativa podria contribuir a ampliar els espais de relació en català i reforçar-ne l'ús quotidià en l'entorn familiar i comunitari.
L'Ajuntament reivindica el seu paper en les polítiques lingüístiques
Per la seva banda, l'alcalde Marc Aloy ha defensat que el foment del català és una "prioritat" per al govern municipal perquè la llengua representa "cohesió, convivència i oportunitat".
Aloy ha destacat que, malgrat que les polítiques lingüístiques acostumen a dependre de l'àmbit nacional, Manresa ha decidit assumir un paper actiu també des de l'àmbit local. En aquest sentit, ha recordat que el 2024 es va incorporar la figura d'un assessor municipal de llengua amb dedicació exclusiva i es va posar en marxa el Pla Estratègic de la Llengua Catalana.
Segons l'alcalde, aquest pla ja ha començat a donar "resultats visibles" en diversos àmbits com el comerç, l'administració pública o les activitats dirigides a infants i joves.
El 89% dels comerços compleixen la normativa lingüística
Una de les dades destacades que s'han exposat durant la trobada fa referència a la retolació comercial. Segons el balanç presentat per l'Ajuntament, s'han analitzat 783 establiments comercials de la ciutat i s'ha constatat que el 89% compleixen la normativa de retolació en català.
Pel que fa als establiments que no complien els requisits lingüístics, el consistori assegura que ja s'han inspeccionat en profunditat 52 dels 86 detectats inicialment i que tots han corregit la situació sense necessitat d'imposar sancions.
L'Ajuntament també ha posat en valor el programa Comerços Aprenents, impulsat conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística, que ofereix formació lingüística personalitzada als establiments. Fins ara hi han participat 55 comerços.
Activitats culturals i mesures a l'administració
El consistori també ha remarcat altres iniciatives desenvolupades durant el darrer any per fomentar l'ús social del català. Entre elles, un cicle de cinema a la fresca en català i sessions de contacontes als barris i places de la ciutat, activitats que, segons l'Ajuntament, van reunir una mitjana de 120 espectadors diaris l'estiu passat.
En l'àmbit administratiu, el govern municipal ha impulsat formacions lingüístiques per al personal de l'Ajuntament i ha incorporat clàusules lingüístiques d'obligat compliment en contractes públics i subvencions.
A més, s'ha creat la Taula per al Foment de l'Ús Social del Català, integrada actualment per 66 entitats de la ciutat, entre les quals Òmnium Bages-Moianès. També s'ha posat en marxa una Bústia Ciutadana per la Llengua que ja ha atès una trentena de consultes relacionades amb drets lingüístics.
Òmnium aposta per ampliar aliances
Durant la trobada, Xavier Antich ha valorat positivament les accions impulsades pel consistori i ha expressat la voluntat d'Òmnium de continuar treballant conjuntament amb l'Ajuntament i el teixit associatiu de la ciutat.
El president de l'entitat ha destacat especialment la necessitat de generar nous espais de conversa en català i de reforçar les aliances amb el món esportiu. En aquest sentit, ha recordat la col·laboració recent entre Òmnium i el Baxi Manresa per impulsar accions destinades a normalitzar l'ús de la llengua en l'esport.
A la reunió també hi han participat la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; la presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Sílvia Sanfeliu, i el responsable de llengua de la junta territorial de l'entitat, Jaume Puig.