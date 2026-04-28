Sant Joan de Vilatorrada crea la Taula local per la Llengua per promoure l'ús del català

Sant Joan de Vilatorrada ha constituït aquest dilluns al vespre la Taula local per la Llengua, un nou òrgan de participació que té com a objectiu fomentar l'ús del català i garantir els drets lingüístics al municipi. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i el col·lectiu Mou-te per la Llengua, també inclou la participació de Sant Martí de Torroella i reuneix una vintena de persones de diversos àmbits socials.
La nova Taula es configura com un espai plural i obert que integra representants municipals, de la comunitat educativa, d'entitats culturals, esportives i socials, així com dels sectors sanitari, comercial i empresarial. També hi participen associacions de persones nouvingudes, amb la voluntat de sumar mirades i reforçar el paper del català com a llengua de cohesió.
Objectius per reforçar l'ús social del català
Entre els principals objectius de la Taula hi ha garantir els drets lingüístics de la ciutadania, vetllar pel compliment de la normativa a les administracions locals i impulsar l'ús del català en el comerç, els serveis i la vida quotidiana. També es planteja facilitar l'aprenentatge de la llengua, especialment entre les persones nouvingudes, i generar consciència sobre el seu valor com a patrimoni compartit.
L'òrgan vol esdevenir un espai de coordinació entre entitats i institucions per teixir complicitats i impulsar accions conjuntes que reforcin la presència del català en tots els àmbits del municipi.
Crida institucional davant la davallada de l'ús
Durant l'acte de constitució, l'alcalde Jordi Solernou ha destacat que la llengua és "memòria, cultura i cohesió social" i ha defensat que el català ha de ser "una oportunitat per integrar i sumar". En la mateixa línia, la regidora de Cultura, Montserrat Jové, ha alertat d'un retrocés en l'ús habitual de la llengua i ha remarcat la necessitat d'impulsar accions per revertir aquesta tendència.
També hi ha intervingut Jaume Puig, vinculat a la Taula per la Llengua al Bages i al Moianès, que ha advertit de la pèrdua d'ús del català entre els joves i ha assenyalat la importància de promoure'l especialment entre les persones nouvingudes.
Cap a un pla local d'impuls del català
La creació de la Taula respon al mandat d'una moció aprovada pel ple municipal l'octubre de 2025. En una primera fase, es treballarà per identificar els àmbits on l'ús del català és més feble i detectar possibles incompliments de la normativa lingüística.
A mitjà termini, l'objectiu és elaborar un pla local d'impuls del català que defineixi accions concretes per reforçar-ne la presència en el dia a dia del municipi. Amb aquesta iniciativa, Sant Joan de Vilatorrada fa un pas més per consolidar el català com a eina de cohesió social i element central de la vida comunitària.