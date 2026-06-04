Albert Galbany presentarà el seu nou disc a la Sala Gòtica de Sant Andreu

El flautista i compositor bagenc Albert Galbany presentarà el seu nou treball discogràfic aquest divendres 5 de juny a les 8 del vespre a la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, en el marc del cicle Espai Ànima, dedicat a la relació entre música i salut.
El músic, que actualment resideix a la rectoria del castell de Fals, defineix el nou disc com el resultat d'un procés de creixement personal vinculat al Nada Yoga o ioga del so, una tradició espiritual basada en la música clàssica de l'Índia. Segons explica Galbany, el projecte neix de la voluntat de viure la música com un camí interior i de connexió espiritual.
El concert oferirà una immersió en l'univers de la música índia clàssica i comptarà amb la participació del percussionista alemany Mario Ersinger, amb qui Galbany ha enregistrat el disc. La proposta pretén apropar al públic el llenguatge ancestral dels ragues, basat en l'escolta profunda i la dimensió meditativa de la música.
A més del concert, els assistents també podran gaudir d'un ambient inspirat en la cultura índia amb degustació de te i pastes tradicionals, en una vetllada que combinarà música, espiritualitat i experiència sensorial.