Cardona programa tres concerts del Cicle Espais en escenaris patrimonials aquest estiu

Cardona tornarà a omplir de música alguns dels seus espais patrimonials més emblemàtics aquest estiu amb una nova edició del Cicle Espais. La setzena edició, que se celebrarà els dies 19 de juliol, 8 d'agost i 5 de setembre, oferirà tres concerts de petit format en diferents indrets del municipi, combinant patrimoni, música en directe i una proposta gastronòmica de proximitat.
Tres concerts en espais singulars
El cicle començarà el diumenge 19 de juliol, a 2/4 de 9 del vespre, al Parc del Miracle amb l'actuació de Guayabero Trio, que presentarà un repertori de boleros, havaneres i altres ritmes populars que uneixen el Carib i la Mediterrània amb una mirada contemporània.
La segona cita serà el dissabte 8 d'agost, també a 2/4 de 9, a la plaça Àngel Guimerà de la Coromina, amb la cantautora Rocío, que oferirà un concert acústic de guitarra i veu centrat en un repertori intimista.
El Cicle Espais es clourà el dissabte 5 de setembre, a les 9 del vespre, a la Col·legiata del Castell de Cardona amb l'espectacle D'un temps, d'un país. 30 anys, de Borja Penalba i Meritxell Gené. El concert commemora els trenta anys de l'espectacle impulsat per Joan Manuel Serrat al Palau Sant Jordi i ret homenatge als grans noms de la Nova Cançó, revisitant obres de Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor o Isidor Marí amb nous arranjaments i una mirada contemporània.
Música i gastronomia de proximitat
Fidel al seu format, el Cicle Espais combinarà cada concert amb una proposta gastronòmica elaborada per restaurants de Cardona, acompanyada de vins de la DO Pla de Bages, amb l'objectiu de posar en valor tant el patrimoni cultural com el gastronòmic del territori. El concert de la Col·legiata del Castell està coorganitzat amb l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Les entrades ja es poden adquirir a través de Cardona Turisme. Els concerts del Parc del Miracle i de la plaça Àngel Guimerà tenen un preu simbòlic de 2 euros amb reserva prèvia, mentre que l'actuació a la Col·legiata del Castell té un cost de 10 euros.