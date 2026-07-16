El Mercat de la Terra de Sant Fruitós dedicarà la cita de juliol al tomàquet

El Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest dissabte 18 de juliol una nova edició dedicada al tomàquet, el producte de temporada escollit aquest mes. La jornada combinarà degustacions gastronòmiques, activitats familiars, música en directe i la venda de productes de proximitat al Cobert de la Màquina de Batre.
El Cobert de la Màquina de Batre acollirà aquest dissabte, de les 9 del matí a la 1 del migdia, una nova edició del Mercat de la Terra, que aquest mes posarà el focus en el tomàquet com a producte de temporada.
Gastronomia i activitats per a tots els públics
La jornada començarà amb el tradicional tast del producte del mes, que enguany anirà a càrrec del restaurant Mas de la Sala. L'establiment oferirà una proposta gastronòmica elaborada amb tomàquet per donar a conèixer les possibilitats culinàries d'aquest aliment i reivindicar-ne el valor.
A les 11 del matí serà el torn de les activitats familiars amb la presentació del conte Col de Manresa, on ets?, una iniciativa impulsada per membres de la Comunitat Slow Food Educa per apropar als més petits els valors de l'alimentació sostenible i de proximitat.
L'activitat comptarà també amb la participació de l'il·lustrador santfruitosenc Galdric Sala, que realitzarà dibuixos en directe perquè els infants i la resta d'assistents els puguin pintar.
Vermut musical per tancar la jornada
La programació es completarà a les 12 del migdia amb el tradicional vermut musical, que en aquesta ocasió anirà a càrrec del grup Puça de Muntanya, una de les formacions guanyadores del Concurs de Músics.
El Mercat de la Terra se celebra mensualment seguint els principis del moviment Slow Food i promou una alimentació basada en productes bons, nets i justos. Les parades participants ofereixen aliments frescos, de proximitat i de temporada elaborats amb criteris respectuosos amb el medi ambient, alhora que contribueixen a donar visibilitat als productors locals.