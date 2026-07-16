El barri del Xup celebrarà dissabte la Festa Major amb una jornada plena d'activitats

El barri del Xup de Manresa celebrarà aquest dissabte 18 de juliol la seva Festa Major amb una jornada d'activitats obertes a tota la ciutadania a la pista poliesportiva. El programa inclou propostes esportives, cultura popular, activitats familiars, música en directe i un concert nocturn, mentre que diumenge es disputarà el tradicional Torneig de Petanca.
La Festa Major del barri del Xup arrencarà dissabte al matí amb un partit de futbol d'homenatge a Pepe Telele entre els equips veterans del Xup i de Montcada. A partir de les 10 del matí serà el torn de la plantada de gegants i de la cercavila gegantera, que acabarà amb un vermut popular.
Activitats familiars i música fins a la matinada
La programació continuarà a la tarda amb una gimcana infantil i una remullada per als més petits. Tot seguit se celebrarà la Batalla de Penyes, una mostra de balls de sevillanes, un sopar amb entrepans de botifarra i un bingo musical.
La música prendrà el relleu a partir de les 11 de la nit amb el concert del grup Peyote's, que oferirà un repertori de versions de rumba i pachangueo. La festa es tancarà amb una sessió de DJ Nina. Durant tota la nit també hi haurà un Punt Lila.
La festa es completarà diumenge amb el Torneig de Petanca
Les activitats de la Festa Major continuaran diumenge 19 de juliol amb el tradicional Torneig de Petanca, que començarà a les 9 del matí.
La celebració manté el seu caràcter popular i està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup, amb la col·laboració de diversos veïns i veïnes del barri.