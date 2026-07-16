Castellbell obre la venda d'entrades per al concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha posat a la venda les entrades per a una nova edició del concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià, que se celebrarà el dimecres 29 de juliol al pla del Mas-roig de Sant Cristòfol. La proposta reunirà música en directe de joves intèrprets del territori, un ressopó amb productes locals i l'observació de la lluna plena de juliol amb la muntanya de Montserrat com a teló de fons.
Castellbell i el Vilar ja ha obert la venda d'entrades per al concert del Pla de Lluna al Camí Ignasià, una de les activitats d'estiu més singulars del municipi. L'esdeveniment tindrà lloc el dimecres 29 de juliol al vespre al pla del Mas-roig de Sant Cristòfol i tornarà a combinar patrimoni, música i gastronomia en un entorn natural.
La vetllada donarà protagonisme a joves músics del territori. La primera part del concert anirà a càrrec dels pianistes Arnau Boix i June Palomares, mentre que la segona oferirà l'espectacle Cant a la Lluna, un repertori de jazz modern interpretat per les veus de Maria Badia i Pol Salvador, amb Gerard Romeu al piano.
Música, gastronomia i un fenomen natural
L'activitat permetrà contemplar la lluna plena de juliol amb la muntanya de Montserrat al fons, un fenomen natural que s'ha convertit en un dels principals atractius de la proposta.
A més del concert, els assistents podran gaudir d'un ressopó a la barraca de vinya amb productes del territori i vins de la DO Pla de Bages. L'accés al recinte s'obrirà a les 8 del vespre per participar en aquest tast gastronòmic, mentre que el concert començarà a les 10.
Les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Entrapolis al preu de 10 euros. Els infants de fins a 5 anys hi poden accedir gratuïtament, tot i que és necessari registrar-ne l'entrada per controlar l'aforament, que és limitat.