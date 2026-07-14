El GiraCirc de Collsuspina programarà dos espectacles de gran format

El festival GiraCirc ha programat una quinzena d'espectacles per la seva 11a edició, que se celebrarà els dies 28 i 29 d'agost a Collsuspina. El director, Xavi Vinuesa, diu que el festival fa un "salt exponencial" i portarà dos muntatges de gran format: H, de la companyia Corcoles i Tenet, d'Eunoia Kolektiva, una exhibició formada per vuit acròbates a dalt de l'escenari. També hi haurà l'estrena absoluta de l'espectacle 1m2, de la companyia Plou Poc, mentre que la Cia Traslada2 preestrenarà la seva nova producció, Securitas Service, poques setmanes abans de la seva estrena oficial a FiraTàrrega. Els organitzadors també han destacat el vessant "comunitari" del festival.
La programació del GiraCirc es complementarà amb l'exhibició d'altres propostes com la de Circ Vermut amb l'espectacle La Paradeta; la companyia Guga de Castellterçol amb Work in Progress; o la clown La Churry que portarà a Collsuspina el seu nou muntatge Agrooooow! just després d'estrenar-lo a la Bisbal.
Enguany el festival torna al format de dos dies -l'any passat es va celebrar en tres dies diferents- i des de l'organització destaquen que la concentració de tots els espectacles entre divendres a la tarda i dissabte permet "oferir una experiència molt més dinàmica, constant i sense pauses".
Pel que fa al vessant comunitari, enguany el festival comptarà amb la presència de la companyia LSC Circ, que vincula les arts escèniques amb la llengua de signes. A més, des de l'organització recorden que col·laboren amb l'entitat Open Cultural Centre de Moià per incorporar en les tasques de muntatge i logística del festival joves migrants "que es troben fora del sistema de protecció". També asseguren que es promourà el consum "conscient" mitjançant productes sostenibles "i amb valors".
Aposta per la formació i el talent jove
El festival manté la seva aposta per la formació i divendres a la tarda obrirà la programació la mostra de l'Escoleta de Circ de Collsuspina. Es tracta del projecte que promou l'associació organitzadora del festival i que treballa de forma continuada durant tot l'any. A més, dissabte al matí es presentarà Cabaret, una producció protagonitzada per artistes emergents en període de formació.
Reclamen suport dels "grans inversors" en cultura
El director del festival, Xavi Vinuesa, ha lamentat que cada any l'associació que promou el festival "ha d'arriscar un percentatge molt important" per tirar endavant la iniciativa i, per això, ha reclamat més inversions. "Pels grans inversors en cultura és molt senzill posar el seu logo a festivals com el Primavera Sound o Cap Roig i, en canvi, seria bo que fossin capaços d'apostar per projectes consolidats com el nostre amb un fort impacte al territori", ha destacat.
El festival rep suport econòmic de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el Consell Comarcal, a banda de les aportacions dels comerços del municipi. "Tenim la sort de comptar amb el suport dels negocis locals i les institucions públiques, però mai n'hi ha prou", ha afegit. De fet, l'edició del 2025 va perdre el cap de cartell per la pèrdua d'un ajut de 9.000 euros.