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L'Esbart Dansaire Santvicentí estrena «Vellut», el tercer espectacle de la seva trilogia escènica

Cultura i Mitjans

La nova producció es podrà veure aquest divendres a la Porxada de Can Soler i recupera la memòria de l'entitat a través de la dansa d'arrel tradicional catalana

  • L'Esbart Dansaire Santvicentí tanca la seva trilogia amb «Vellut» -

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Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 11:27

L'Esbart Dansaire Santvicentí presentarà aquest divendres 18 de juliol Vellut, el seu nou espectacle de dansa d'arrel tradicional catalana, que tancarà la trilogia escènica iniciada amb Ventura (2023) i continuada amb Petjades (2025). La representació tindrà lloc a les 10 de la nit a la Porxada de Can Soler de Sant Vicenç de Castellet, amb entrada de taquilla inversa.

Un viatge als records de l'entitat

Vellut proposa un recorregut per la memòria col·lectiva de l'Esbart Dansaire Santvicentí a partir d'una data molt significativa per a la seva història: el 13 de maig de 1989, quan l'entitat es va presentar al Gran Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat. Més de tres dècades després, l'espectacle recupera les coreografies, el vestuari, les músiques i les emocions d'aquella actuació per donar-los una nova vida des de la mirada actual.

El punt final d'una trilogia

La nova producció culmina el projecte artístic desenvolupat per l'entitat durant els darrers anys. Si Ventura reivindicava el llegat del coreògraf Eduard Ventura i Petjades reflexionava sobre la memòria i les arrels, Vellut es presenta com la síntesi d'aquest recorregut creatiu, convertint els records compartits en moviment.

Un equip artístic consolidat

L'espectacle compta amb la direcció artística de Lluís Oliveras, la producció musical de Miquel Coll, les transicions audiovisuals de Joan Maria Segura i el cartell dissenyat per Alba Malo. L'Esbart Dansaire Santvicentí convida el públic a compartir aquesta estrena, que posa el punt final a una trilogia dedicada a reivindicar la història i el patrimoni de l'entitat a través de la dansa.

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