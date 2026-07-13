Sant Vicenç homenatja Jordi Viladoms i Pere Guiu amb la Medalla de la Vila a títol pòstum

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha concedit aquest cap de setmana la Medalla de Sant Vicenç, a títol pòstum, a l'il·lustrador Jordi Viladoms i al gestor públic Pere Guiu. L'acte institucional, celebrat en el marc de la Festa Major d'Estiu, també ha distingit l'esportista Pablo Sánchez per la seva trajectòria de superació.
Reconeixement a dues trajectòries vinculades al municipi
L'Auditori Maria Carme Grauvilardell va acollir dissabte al migdia l'acte de lliurament de la Medalla de Sant Vicenç, que enguany s'ha atorgat a títol pòstum a Jordi Viladoms i Pere Guiu, dos veïns del municipi traspassats durant l'últim any.
Viladoms va rebre la distinció després del procés de participació ciutadana impulsat per l'Ajuntament. Il·lustrador i dibuixant, va destacar especialment per la seva feina a la revista infantil Cavall Fort, així com per les seves col·laboracions amb altres publicacions, entre les quals La Vanguardia.
En el cas de Pere Guiu, el consistori va concedir-li la medalla de manera extraordinària per la seva trajectòria en la gestió pública, tant a Sant Vicenç de Castellet com a Andorra, especialment en l'àmbit de la formació i les polítiques de joventut. També va estar vinculat al Bàsquet Andorra com a entrenador.
Durant l'acte, l'Ajuntament també va lliurar un diploma i un detall a l'esportista Pablo Sánchez, en reconeixement al seu exemple de superació.
La Festa Major s'acaba aquest dilluns
La Festa Major d'Estiu de Sant Vicenç de Castellet es tanca aquest dilluns després d'un cap de setmana marcat per una elevada participació en les activitats programades, amb actes multitudinaris com el concert de Miki Núñez.
A causa de la situació d'alt risc d'incendi forestal, l'Ajuntament ha adaptat part de la programació. El correfoc es va celebrar sense pirotècnia ni foc, mentre que l'espectacle La Llegenda de Castellet es va suspendre.
La jornada de cloenda inclou jocs d'aigua al matí, l'espectacle familiar The Incredible Box, de la companyia La Tal, a la tarda, i la tradicional Nit d'havaneres amb el grup Faroners de Calella a la plaça de l'Onze de Setembre.