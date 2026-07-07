Sant Vicenç i el Pont tanquen els accessos al medi natural pel risc extrem d'incendi

Els ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i del Pont de Vilomara i Rocafort han tancat els accessos al medi natural davant el risc extrem d'incendi forestal, amb el pla Alfa activat en nivell 4. Les restriccions, vigents fins al divendres 10 de juliol, limiten l'accés als espais forestals i protegits, excepte per al veïnat i els serveis essencials, amb l'objectiu de protegir la població i minimitzar el risc d'incendis en un context d'altes temperatures.
Restriccions d'accés als espais forestals
Les mesures extraordinàries afecten els dos municipis situats dins l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i comporten la restricció d'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació. L'objectiu és reduir el risc que pot generar l'activitat humana en un moment de màxim perill d'incendi.
En el cas de Sant Vicenç de Castellet, la decisió arriba pocs dies després de l'incendi forestal que va afectar el municipi divendres passat.
El Parc també tanca la Mola i suspèn activitats
El Parc Natural també ha adoptat mesures preventives davant l'episodi de calor intensa. Dimecres 8 de juliol romandrà tancat el conjunt monumental de Sant Llorenç del Munt, a la Mola, i el servei d'informació es traslladarà al camí dels Monjos, a Matadepera, per evitar que el personal hagi de pujar fins al cim i per informar els visitants dels riscos associats a les altes temperatures.
A més, s'han anul·lat diverses activitats previstes durant els pròxims dies, entre les quals la passejada al castell de Rocafort, les visites guiades a la cova de Mura i altres propostes programades per al cap de setmana.