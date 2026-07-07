Avisos de calor extrema a tot Catalunya: 22 comarques en alerta vermella

Catalunya afronta el punt àlgid d'una segona onada de calor sense data de caducitat. De fet, aquest dimarts 7 i el dimecres 8 es poden assolir màximes de fins a 43 graus en punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre, però localment no es descarta algun valor pròxim als 44 graus.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per tot Catalunya. Aquest dimarts en queden al marge algunes comarques de la costa, però ja hi ha avisos vermells en sis comarques de la plana de Lleida i de les Terres de l'Ebre.
Ara bé, el pic s'espera per dimecres: el Meteocat ha emès un avís de calor extrema -nivell 6 en una escala de 6- a un total de 22 comarques: totes les de Ponent, el conjunt de les Terres de l'Ebre, bona part de la regió metropolitana de Barcelona així com les comarques gironines. En aquest sentit, la superació del llindar dels 40 graus serà general i no es descarten alguns rècords a nivell local.
Per dijous, es mantenen els avisos a tot el país, malgrat que els avisos vermells es limiten a Ponent. Malgrat que de cara al cap de setmana pot afluixar lleument, l'onada de calor no té fi i encara es podria reforçar més a partir de dilluns vinent.
La situació també serà complicada de nit: el Servei Meteorològic també ha emès avisos de calor nocturna a la costa central i a les comarques de Lleida i del Prepirineu.
Avisos a totes les comarques
El Meteocat ha emès avisos per calor a totes les comarques de Catalunya: consulta'ls dia a dia.
Avís per calor per dimarts 7 de juliol (màxim 5/6)
- 🟡 Alt Camp (avís groc)
- 🟡 Alt Penedès (avís groc)
- 🟠 Alt Urgell (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça (avís taronja)
- 🟠 Anoia (avís taronja)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟠 Baix Camp (avís taronja)
- 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
- 🟡 Baix Llobregat (avís groc)
- 🟡 Baix Penedès (avís groc)
- 🟠 Berguedà (avís taronja)
- 🟡 Cerdanya (avís groc)
- 🟠 Conca de Barberà (avís taronja)
- 🔴 Garrigues (avís vermell)
- 🟡 Garrotxa (avís groc)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🟡 Moianès (avís groc)
- 🟠 Montsià (avís taronja)
- 🔴 Noguera (avís vermell)
- 🟡 Osona (avís groc)
- 🟠 Pallars Jussà (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà (avís taronja)
- 🔴 Pla d'Urgell (avís vermell)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🔴 Ribera d'Ebre (avís vermell)
- 🟡 Ripollès (avís groc)
- 🟠 Segarra (avís taronja)
- 🔴 Segrià (avís vermell)
- 🟡 Selva (avís groc)
- 🟠 Solsonès (avís taronja)
- 🟠 Terra Alta (avís taronja)
- 🔴 Urgell (avís vermell)
- 🟠 Val d'Aran (avís taronja)
- 🟡 Vallès Occidental (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental (avís groc)
Avís per calor per dimecres 8 de juliol (màxim 6/6)
- 🟠 Alt Camp (avís taronja)
- 🔴 Alt Empordà (avís vermell)
- 🟡 Alt Penedès (avís groc)
- 🟠 Alt Urgell (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça (avís taronja)
- 🔴 Anoia (avís vermell)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟠 Baix Camp (avís taronja)
- 🔴 Baix Ebre (avís vermell)
- 🔴 Baix Empordà (avís vermell)
- 🔴 Baix Llobregat (avís vermell)
- 🟡 Baix Penedès (avís groc)
- 🔴 Barcelonès (avís vermell)
- 🟠 Berguedà (avís taronja)
- 🟠 Cerdanya (avís taronja)
- 🟠 Conca de Barberà (avís taronja)
- 🟡 Garraf (avís groc)
- 🔴 Garrigues (avís vermell)
- 🔴 Garrotxa (avís vermell)
- 🔴 Gironès (avís vermell)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🔴 Maresme (avís vermell)
- 🟠 Moianès (avís taronja)
- 🔴 Montsià (avís vermell)
- 🔴 Noguera (avís vermell)
- 🔴 Osona (avís vermell)
- 🟠 Pallars Jussà (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà (avís taronja)
- 🔴 Pla d'Urgell (avís vermell)
- 🔴 Pla de l'Estany (avís vermell)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🔴 Ribera d'Ebre (avís vermell)
- 🔴 Ripollès (avís vermell)
- 🟠 Segarra (avís taronja)
- 🔴 Segrià (avís vermell)
- 🔴 Selva (avís vermell)
- 🟠 Solsonès (avís taronja)
- 🟡 Tarragonès (avís groc)
- 🔴 Terra Alta (avís vermell)
- 🔴 Urgell (avís vermell)
- 🟡 Val d'Aran (avís groc)
- 🔴 Vallès Occidental (avís vermell)
- 🔴 Vallès Oriental (avís vermell)
Avís per calor per dijous 9 de juliol (màxim 5/6)
- 🟠 Alt Camp (avís taronja)
- 🟠 Alt Urgell (avís taronja)
- 🟠 Alta Ribagorça (avís taronja)
- 🟠 Anoia (avís taronja)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟠 Baix Camp (avís taronja)
- 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
- 🟡 Baix Llobregat (avís groc)
- 🟡 Baix Penedès (avís groc)
- 🟡 Barcelonès (avís groc)
- 🟠 Berguedà (avís taronja)
- 🟠 Cerdanya (avís taronja)
- 🟠 Conca de Barberà (avís taronja)
- 🟡 Garraf (avís groc)
- 🔴 Garrigues (avís vermell)
- 🟡 Garrotxa (avís groc)
- 🟡 Gironès (avís groc)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🟡 Maresme (avís groc)
- 🟠 Moianès (avís taronja)
- 🟠 Montsià (avís taronja)
- 🔴 Noguera (avís vermell)
- 🟠 Osona (avís taronja)
- 🟠 Pallars Jussà (avís taronja)
- 🟠 Pallars Sobirà (avís taronja)
- 🔴 Pla d'Urgell (avís vermell)
- 🟡 Pla de l'Estany (avís groc)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🔴 Ribera d'Ebre (avís vermell)
- 🟠 Ripollès (avís taronja)
- 🟠 Segarra (avís taronja)
- 🔴 Segrià (avís vermell)
- 🟡 Selva (avís groc)
- 🟠 Solsonès (avís taronja)
- 🟡 Tarragonès (avís groc)
- 🟠 Terra Alta (avís taronja)
- 🔴 Urgell (avís vermell)
- 🟡 Val d'Aran (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental (avís groc)
Avisos per calor nocturna
A continuació, els avisos per calor nocturna que afecten tota la regió metropolitana de Barcelona i Ponent.