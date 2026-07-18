Un recés a correcuita fa girar el ple i Manresa demanarà ser seu de la selecció de bàsquet

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous la moció del grup Nacionalista que plantejava oferir el futur pavelló del Congost com a seu de la selecció catalana de bàsquet. La proposta ha prosperat després que ERC i Impulsem canviessin el sentit del vot previst inicialment pel govern, que havia acordat rebutjar-la conjuntament amb el PSC.
El debat modifica la posició inicial del govern
La moció presentada pel grup Nacionalista ha acabat prosperant després d'un debat que ha alterat l'estratègia inicial del govern municipal, format per ERC, PSC i Impulsem.
Inicialment, els tres socis de govern havien acordat votar-hi en contra, però les intervencions al ple i un recés entre els portaveus van acabar modificant el posicionament d'ERC i Impulsem. Finalment, ERC va votar a favor del primer punt de la moció -relatiu al reconeixement de les seleccions catalanes- i es va abstenir en els sis acords restants. Per la seva banda, Impulsem es va abstenir en tota la moció, mentre que el PSC va mantenir el vot contrari.
Aquest canvi va permetre que el primer acord s'aprovés amb 18 vots favorables, 5 en contra i 2 abstencions, mentre que la resta de punts també van tirar endavant amb 11 vots a favor, 5 en contra i 9 abstencions.
El grup Nacionalista defensa una doble oportunitat
El regidor del grup Nacionalista Sergi Perramon va presentar la proposta assegurant que generava "dues victòries". D'una banda, per a Manresa, perquè contribuiria a reforçar el projecte del futur pavelló de bàsquet, i de l'altra, per al país, en vincular-la al reconeixement internacional de les seleccions catalanes.
Segons Perramon, convertir Manresa en la seu de la selecció catalana seria "un acte de justícia esportiva en una ciutat que respira bàsquet" i ajudaria a convertir el nou pavelló en "una prioritat compartida". També va defensar que "una nació té dret a representar-se esportivament" i va afirmar que la qüestió de les seleccions catalanes "no és una discussió jurídica ni tècnica, sinó de voluntat política".
El regidor va insistir que els dos conceptes eren "indissociables" i es va negar a retirar el primer punt de la moció, malgrat que aquesta possibilitat es va plantejar durant el debat.
El govern apel·la inicialment al criteri de la Federació Catalana
En nom del govern, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, va explicar que abans del ple l'Ajuntament havia consultat la Federació Catalana de Basquetbol sobre la proposta.
Segons va exposar, la federació comparteix la vinculació de Manresa amb el bàsquet i va recordar que els darrers partits de la selecció catalana s'han disputat a la ciutat. Tot i això, rebutja establir una seu permanent perquè defensa un model descentralitzat que permeti portar els partits "arreu del territori".
Valentí va argumentar que "la mateixa Federació Catalana no comparteix aquest model" i va considerar que no tenia sentit que l'Ajuntament demanés una fórmula que l'organisme esportiu no contempla.
Durant el debat va proposar eliminar el primer punt de la moció, referit al reconeixement de les seleccions catalanes, i tramitar-lo en una iniciativa independent. El grup Nacionalista ho va rebutjar.
ERC canvia de criteri durant el ple
La intervenció que va acabar marcant el desenllaç va ser la de la portaveu d'ERC, Mariona Homs. Tot i mostrar inicialment dubtes sobre la proposta i plantejar fins i tot ajornar-ne la votació per estudiar-la millor, el grup republicà va acabar modificant el seu posicionament.
Homs va anunciar que ERC votaria a favor del primer acord perquè aquest només expressava "la voluntat institucional" de defensar les seleccions catalanes i no comprometia la Federació Catalana a adoptar cap decisió concreta. En canvi, el grup es va abstenir en la resta dels punts.
Impulsem també va variar la posició inicial del govern. El seu portaveu, Joan Vila, va justificar l'abstenció perquè compartia que Manresa pugui aspirar a acollir una seu esportiva, però no veia clar que la moció vinculés aquesta aspiració amb el fet que la selecció catalana disputi de manera permanent els seus partits a la ciutat.
Suport de Junts i Fem Manresa
Junts i Fem Manresa van donar suport a la proposta des del primer moment. El regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, va defensar que "l'esport és política" i va considerar important impulsar iniciatives que reforcin la projecció de les seleccions catalanes.
Des de Junts, Ramon Bacardit va assegurar que la moció "mata uns quants pardals d'un tret", ja que, segons va afirmar, reforça el paper de Manresa com a capital del bàsquet i contribueix a consolidar el projecte del futur pavelló.