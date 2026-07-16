Junts topa amb els veïns en demanar la recuperació de l'antic camp de futbol de Sant Pau

El grup municipal de Junts per Manresa ha presentat al ple ordinari de juliol una moció que instava el govern local a iniciar els tràmits per recuperar l'antic camp de futbol de Sant Pau. La iniciativa demanava una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) -que el 2017 va catalogar l'espai com a zona verda- i l'elaboració d'un informe tècnic i jurídic de viabilitat en un termini de dos mesos. La proposta, defensada pel portaveu de la formació, Ramon Bacardit, argumentava que la UE Sant Pau necessita aquest equipament i assegurava respondre a trobades i demandes recollides directament al barri.
La sorpresa de la sessió, però, ha arribat quan la secretària de l'Associació de Veïns (AVV) de Sant Pau, Alícia Orive, ha intervingut des del públic per desmentir que el retorn del camp de futbol fos un clam generalitzat. La portaveu veïnal ha explicat que una consulta prèvia realitzada a la zona va prioritzar una pista polivalent de bàsquet i espais lúdics en comptes del futbol, i ha anunciat una nova consulta per a més endavant per acabar de definir de manera real què vol el veïnat.
Divisió política pel mètode de Junts
La intervenció veïnal ha marcat de ple el debat dels grups. Gemma Boix, en representació de Fem Manresa, ha qualificat la postura de l'associació de "molt coherent i senzilla" i ha proposat deixar la moció a l'espera de conèixer els resultats de la futura consulta ciutadana. També ha retret a Junts que hagi portat la proposta al ple sense haver parlat amb els representants formals de l'associació de veïns, titllant l'acció d'"oportunista" i criticant que s'intenti "córrer amb la bandera" del barri de manera partidista.
Davant d'això, Ramon Bacardit s'ha defensat assegurant que han escoltat la veu de molts veïns i de l'entitat esportiva, i ha insistit que l'informe tècnic de viabilitat és del tot necessari abans de qualsevol consulta: "si el barri decideix fer un camp de futbol i després es fa un informe que diu que tècnicament no és possible, haurem fet el procés al revés".
El govern reitera que el macroprojecte no és viable
Des del govern municipal, el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, ha defensat que el planejament actual ja tolera determinats usos esportius i de lleure polivalents, sense necessitat de modificar el POUM d'entrada. Sixto ha estat taxatiu a l'hora de qualificar el retorn del camp de futbol amb gespa artificial i enllumenat com a "inviable a nivell econòmic i de ciutat", xifrant el cost de l'operació entre els 800.000 i els 900.000 euros.
En el seu lloc, el govern s'ha compromès a continuar desenvolupant el procés de participació ciutadana per concretar al setembre els equipaments lúdics i esportius sostenibles d'aquest espai degradat. El regidor d'Esports, Anjo Valentí (PSC), també ha hagut de respondre per unes declaracions passades on obria la porta a recuperar el camp si governava, matisant que qualsevol canvi futur estaria condicionat a un consens absolut entre els veïns i el club.