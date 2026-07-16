El ple aprova la modificació del POUM que permet desencallar el nou pavelló del Congost

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) necessària per fer possible la construcció del futur pavelló del Congost. El dictamen, que representa el primer gran pas administratiu per impulsar l'equipament, ha comptat amb el suport del govern municipal, de Junts, de Fem Manresa i del grup Nacionalista.
La modificació elimina el vial previst al planejament vigent que travessa els terrenys on s'ha d'aixecar el nou pavelló i permet crear una parcel·la contínua d'uns 13.000 metres quadrats destinada íntegrament a equipament esportiu.
El govern defensa que compleix el calendari previst
El regidor d'Urbanisme, Carles Garcia Estany, ha explicat que la modificació urbanística es basa en quatre grans actuacions. La principal és l'ampliació del sistema d'equipaments esportius incorporant els terrenys que fins ara estaven reservats com a vial. També es reorganitza la mobilitat de l'entorn, consolidant el vial que voreja el cementiri com un itinerari preferent per a vianants, s'ajusta l'àmbit del planejament per adaptar-lo als nous criteris urbanístics i se suprimeix una antiga reserva vinculada a possibles infraestructures ferroviàries.
Garcia ha remarcat que el govern compleix el compromís adquirit abans de l'estiu i ha anunciat que es continua treballant perquè al setembre es pugui licitar la redacció del projecte executiu.
Fem Manresa hi vota a favor però reclama més equipaments per a la ciutat
Fem Manresa ha donat suport al dictamen argumentant que la ciutat necessita ampliar els equipaments esportius i recordant que des de l'inici havia defensat la construcció d'un nou pavelló en lloc de reformar l'actual Nou Congost.
La regidora Gemma Boix ha insistit que el futur recinte "ha de ser el pavelló de la ciutat de Manresa" i no únicament del Bàsquet Manresa. En aquest sentit, ha defensat que, atès l'elevat esforç econòmic de les administracions públiques, el nou equipament també ha d'acollir activitats esportives, culturals, educatives i comunitàries.
Durant la seva intervenció, Boix també ha aprofitat el debat per reclamar que el govern mostri "la mateixa determinació" per impulsar unes piscines recreatives municipals. Segons ha afirmat, l'agilitat amb què s'ha desencallat el nou pavelló demostra que "quan un projecte és una prioritat política, les coses passen". Per això ha defensat que la ciutat també necessita aquest equipament com a espai de cohesió social i refugi climàtic.
Junts dona suport al projecte però alerta sobre el futur ferroviari
Junts també ha votat favorablement perquè considera que la construcció del nou pavelló és una prioritat per a la ciutat. Tot i això, el seu portaveu, Ramon Bacardit, ha advertit que la modificació elimina una reserva urbanística prevista des del 2009 vinculada a un possible tram-tram urbà fins al Congost.
Segons Bacardit, abans d'adoptar aquesta decisió hauria estat convenient redactar el pla especial d'infraestructures ferroviàries previst al mateix POUM per analitzar globalment el futur sistema ferroviari de Manresa. El portaveu ha anunciat que durant el període d'exposició pública estudiarà la documentació amb els serveis tècnics municipals per comprovar si encara és possible preservar aquesta opció.
El govern assegura que el canvi no impedeix una futura estació
En la rèplica, el regidor Carles Garcia ha assegurat que la modificació no impossibilita futurs desenvolupaments ferroviaris. Ha explicat que, si en un futur fos necessari construir una estació o un intercanviador, existeixen terrenys disponibles a l'altra banda de les vies.
Bacardit ha matisat que la preocupació de Junts no se centra en una futura estació de Rodalies sinó en la possibilitat de mantenir oberta la connexió d'un eventual tren-tram urbà fins al Congost, prevista en estudis elaborats fa anys. El portaveu ha reiterat la necessitat que l'Ajuntament elabori el pla especial ferroviari abans de renunciar definitivament a aquesta reserva urbanística.
Un projecte estratègic per al Congost
L'aprovació inicial de la modificació del POUM permet continuar avançant en un dels principals projectes del mandat. El futur pavelló, previst al costat del Nou Congost, tindrà una capacitat d'entre 5.500 i 6.000 espectadors i està concebut com un equipament polivalent per acollir competicions esportives, activitats culturals i grans esdeveniments ciutadans.
Segons el calendari municipal, la licitació de la redacció del projecte executiu està prevista per aquesta tardor, amb l'objectiu que les obres puguin començar a finals del 2028.