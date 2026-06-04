Fira Mediterrània posa a la venda les primeres entrades de la 29a edició

La Fira Mediterrània de Manresa posarà a la venda aquest divendres 5 de juny les primeres entrades de la seva 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. En aquesta primera tanda s'hi inclouen set espectacles programats al Teatre Kursaal i al Teatre Conservatori, cinc dels quals formen part de l'Obrador d'arrel, el programa de suport a la creació que impulsa projectes artístics vinculats a la cultura popular i les arrels tradicionals.
Les entrades es podran adquirir a partir de les 10 del matí a través del web de la Fira Mediterrània i presencialment a les taquilles del Kursaal. A més, els espectacles comptaran amb preus reduïts fins al dia abans del concert Pòrtic de la Fira, previst per al 8 d'octubre.
Terra de Guapes inaugurarà la Fira al Kursaal
Una de les propostes més destacades és Terra de Guapes, el nou espectacle de la cantant valenciana Sandra Monfort, exintegrant del grup Marala. La proposta serà l'encarregada d'inaugurar oficialment la Fira Mediterrània dijous 15 d'octubre a 2/4 de 10 del vespre a la sala gran del Kursaal.
L'espectacle combina música, dansa i performance en un homenatge contemporani al folklore i a la cultura popular valenciana. La proposta incorpora elements tradicionals com cants de batre, fandangos, albaes, tocs de dolçaina i tabal o referències al Misteri d'Elx i al ball del vetlatori. La representació significarà també l'estrena catalana del muntatge.
L'Obrador d'arrel guanya protagonisme
La programació inclou també diverses propostes sorgides de l'Obrador d'arrel. Una d'elles serà Pau, el nou projecte de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC), que actuarà divendres 16 d'octubre a 2/4 de 10 del vespre a la sala gran del Kursaal.
L'espectacle pren com a punt de partida el llegat de Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i reivindica els valors de la pau i els drets humans a través d'una sonoritat contemporània basada en les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana.
També al Kursaal arribarà dissabte 17 d'octubre el projecte conjunt de Judit Neddermann i el Trio Fortuny. La proposta revisa la música tradicional catalana amb una mirada de cambra i arranjaments inspirats en la tradició romàntica. El repertori s'ha construït a partir de peces recuperades per l'arxiu Càntut.
Circ i polifonia amb una estrena estatal
La sala gran del Kursaal també acollirà Mystica, de la companyia flamenca Movedbymatter, diumenge 18 d'octubre a 2/4 de 7 de la tarda. L'espectacle fusiona circ i cant polifònic en una proposta inspirada en Hildegarda de Bingen i les seves deixebles.
La companyia presentarà una experiència immersiva amb artistes de suspensió capil·lar i interpretacions vocals en directe. La funció significarà l'estrena estatal de l'espectacle i oferirà al públic la possibilitat de seguir part de la representació des del mateix escenari.
El Conservatori acollirà estrenes i espectacles familiars
El Teatre Conservatori també serà escenari de diverses propostes destacades. Entre elles hi ha Sirènia, el nou projecte d'Arnau Tordera I, líder d'Obeses, que oferirà una reinterpretació contemporània de l'havanera. El concert, que s'estrenarà a Manresa, tindrà lloc dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre.
Diumenge 18 d'octubre serà el torn de Amb el dit, dit, dit!, de l'Esbart Dansaire de Mollet, una proposta escènica que revisita la història i evolució de la dansa i cançó d'en Jan Petit. L'espectacle comptarà amb la participació de la performer Lara Brown i del duet musical Terrae.
La programació al Conservatori es completarà amb Vatua l'Olla!, el nou espectacle familiar del grup Pony Pisador dins del projecte El Pony Menut. La proposta, programada per dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda, combinarà músiques d'arreu del món en un viatge imaginari amb l'humor i l'energia característics de la banda.
Una nova edició centrada en les arrels i la creació contemporània
Amb aquesta primera venda d'entrades, la Fira Mediterrània comença a escalfar motors per a una nova edició que tornarà a convertir Manresa en punt de trobada de la cultura popular i les arts d'arrel contemporànies. La programació combinarà música, dansa, circ i arts escèniques amb propostes de nova creació, estrenes i projectes interdisciplinaris vinculats al patrimoni cultural mediterrani.