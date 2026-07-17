Sant Fruitós reformarà l'entorn del Teatre Casal per fer-lo més accessible i funcional

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reformarà l'espai públic que envolta el Teatre Casal Cultural per millorar-ne l'accessibilitat, facilitar la mobilitat i ordenar l'entorn de l'equipament. Les obres, pressupostades en 40.000 euros, començaran pròximament.
Més aparcament i una zona de parada ràpida
L'actuació se centrarà en la reorganització de l'espai viari que envolta el Teatre Casal Cultural per incrementar la funcionalitat de l'entorn i facilitar l'accés als usuaris de l'equipament.
La principal intervenció consistirà en la creació de noves places d'aparcament a les immediateses del teatre. Paral·lelament, s'habilitarà una zona d'estacionament de curta durada, del tipus Stop & Go, perquè els acompanyants de les persones assistents puguin aturar-se uns minuts i deixar-les davant de l'edifici amb més comoditat i seguretat.
Per fer possible aquesta reorganització, es retallarà la vorera situada davant del teatre, una actuació que permetrà ampliar el cordó d'aparcament.
Un nou accés de servei i millores a l'espai exterior
Les obres també inclouen la construcció d'un nou gual d'accés a la porta posterior o de servei del Teatre Casal Cultural. Aquest accés estarà destinat a facilitar la descàrrega de material escenogràfic i altres necessitats logístiques de l'equipament. La nova zona Stop & Go s'ubicarà davant d'aquesta entrada.
De manera complementària, el projecte preveu pavimentar amb formigó l'actual espai de parterre sense ús situat entre la carretera de Vic i la porta d'emergència i de servei del teatre, amb l'objectiu de millorar l'ordenació i la imatge de l'espai exterior.
L'actuació compta amb un pressupost de 40.000 euros i està previst que les obres s'iniciïn pròximament.