Niubó visita Sant Fruitós i aborda amb l'Ajuntament les necessitats educatives del municipi

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest dijous l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on ha mantingut una reunió de treball amb l'equip de govern per analitzar les necessitats educatives del municipi. La trobada ha servit per posar sobre la taula les inversions als centres escolars, la petició d'incorporar-se al pla de climatització d'aules i la coordinació entre el consistori i la comunitat educativa.
Reunió institucional a l'Ajuntament
La consellera Esther Niubó ha estat rebuda a l'Ajuntament per l'alcalde, Joan Carles Batanés; el regidor d'Ensenyament, David Serrano, i la primera tinenta d'alcalde, Carme Cruz. També hi ha assistit la directora dels serveis territorials d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez.
La visita ha començat amb la signatura del llibre d'honor del consistori i l'entrega a la consellera dels llibres commemoratius de la Festa de l'Arròs i de l'obra Sant Benet de Bages, arquitectura, art i patrimoni.
Reclam de noves inversions als centres educatius
Durant la reunió de treball, l'Ajuntament ha agraït al Departament d'Educació la inversió de 125.000 euros prevista per executar millores a l'escola Monsenyor Gibert. Alhora, el govern municipal ha traslladat la necessitat de continuar reforçant les inversions als diferents centres educatius del municipi.
En aquest sentit, el consistori també ha demanat poder formar part de la segona fase del pla de climatització d'aules impulsat per la Generalitat per adaptar els equipaments escolars als efectes de la crisi climàtica.
Coordinació amb la comunitat educativa
La trobada també ha servit perquè l'Ajuntament exposés a la consellera la relació de col·laboració que manté amb les escoles i l'institut de Sant Fruitós de Bages en el desenvolupament de projectes educatius.
Un cop finalitzada la reunió institucional, Esther Niubó s'ha desplaçat a l'institut Gerbert d'Aurillac, on ha mantingut una trobada amb representants d'una vintena de centres de primària i secundària de la Catalunya Central.