Sant Fruitós incorpora 1,4 milions al pressupost per impulsar inversions i reforçar serveis municipals

El ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquest dimecres una modificació de crèdit de prop d'1,4 milions d'euros que permetrà impulsar noves inversions, executar millores a l'espai públic arreu del municipi i reforçar diferents partides del pressupost ordinari.
L'expedient inclou dos grans blocs: la incorporació de romanent per a inversions financerament sostenibles i la incorporació de romanent lliure de tresoreria per complementar diverses partides del pressupost municipal.
Més de 850.000 euros per actuar a l'espai públic
Una de les principals partides aprovades correspon a 853.000 euros procedents del romanent afectat, que es podran destinar a inversions financerament sostenibles gràcies al compliment dels requisits establerts pel Reial decret aprovat el passat 3 de juny.
Els recursos es destinaran principalment a actuacions de millora de l'espai públic, amb intervencions en carrers, voreres, paviments, asfaltatges i altres treballs de manteniment i renovació que arribaran tant al nucli com als barris i urbanitzacions del municipi.
Pel que fa al repartiment de les inversions, el nucli urbà concentrarà la partida més elevada, amb 339.000 euros, seguit de Pineda de Bages, que rebrà 152.000 euros. També es destinaran 75.000 euros a la Rosaleda, una actuació que inclou la creació d'una nova zona d'ombres a la plaça principal; 29.000 euros a les Brucardes; 26.000 euros a Torroella de Baix, i 177.000 euros addicionals per a la millora de la carretera d'accés a les Brucardes.
Segons el consistori, aquestes actuacions permetran continuar millorant la qualitat dels espais públics i donar resposta a les necessitats detectades als diferents sectors del municipi.
Reforç de partides municipals
La modificació de crèdit també incorpora 539.000 euros procedents del romanent lliure de tresoreria per suplementar diverses partides del pressupost ordinari i finançar noves actuacions.
Entre les principals destinacions d'aquests recursos hi ha la reparació de maquinària municipal, l'adquisició de mobiliari urbà, la redacció d'estudis tècnics, el reforç de les activitats culturals, actuacions de manteniment i noves inversions municipals.
L'Ajuntament defensa que aquesta modificació de crèdit permet aprofitar la bona situació econòmica municipal per continuar invertint en la millora dels serveis, els equipaments i l'espai públic amb actuacions repartides per tot el terme municipal.