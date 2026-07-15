Sant Fruitós reforça la col·laboració amb les empreses en el segon Esmorzar Empresarial

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres el segon Esmorzar Empresarial de l'any, una jornada que ha reunit representants del teixit empresarial del municipi amb l'objectiu de compartir experiències, generar noves sinergies i donar a conèixer les actuacions que impulsa el consistori en matèria de desenvolupament econòmic.
Inversions als polígons i projectes estratègics
La jornada s'ha iniciat amb la benvinguda de la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, seguida d'una intervenció de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i de la mateixa regidora, que han fet balanç dels principals projectes municipals en aquest àmbit.
Entre les actuacions destacades hi ha la inversió de prop d'un milió d'euros destinada a la millora dels polígons industrials de Sant Isidre, la Carretera de Berga i el Grau. Els treballs inclouen la renovació de la xarxa de clavegueram, la pavimentació de carrers i voreres i la instal·lació de càmeres de videovigilància, unes actuacions que beneficiaran 126 empreses i més de 1.680 treballadors.
Durant la trobada també s'han presentat diversos projectes supramunicipals per reforçar la competitivitat industrial del Bages, centrats en la transició energètica, l'economia circular, la digitalització, la mobilitat sostenible i la promoció dels polígons d'activitat econòmica. Igualment, s'han exposat les novetats de la plataforma Invest in Bages i els estudis previstos per millorar la mobilitat als espais industrials.
Ocupació, formació i captació de talent
En l'àmbit de l'ocupació, el consistori ha destacat la tasca del Servei Local d'Ocupació, que durant el primer semestre de 2026 ha gestionat prop de 45 ofertes de feina i ha facilitat la inserció laboral de 16 persones. També s'han presentat les accions formatives desenvolupades aquest any i les programades per a la tardor, amb l'objectiu d'adaptar la formació a les necessitats tant de les empreses com de les persones que busquen feina.
La sessió central de la jornada ha anat a càrrec de l'equip d'Etalentum, que ha ofert la ponència Atraure, seleccionar i retenir talent, dedicada a les estratègies per captar professionals qualificats, optimitzar els processos de selecció i fidelitzar el talent en un mercat laboral cada vegada més competitiu.
La trobada s'ha tancat amb un espai de networking entre els assistents, pensat per afavorir l'intercanvi d'idees, la creació de noves col·laboracions i l'enfortiment del teixit empresarial local.