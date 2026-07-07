Sant Fruitós supera per primer cop el 55% de recollida selectiva

Sant Fruitós de Bages ha superat per primera vegada el 55% de recollida selectiva de residus, el percentatge mínim fixat per la Unió Europea i l'Agència de Residus de Catalunya per al 2025. Un any després de desplegar els nous sistemes de recollida, el municipi ha incrementat notablement el reciclatge, amb un fort augment de la fracció orgànica i una reducció de gairebé la meitat dels residus destinats a la fracció resta.
El reciclatge creix fins al 55,75%
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fa un balanç positiu del primer any de funcionament dels nous sistemes de recollida de residus. Les dades mostren que la recollida selectiva ha passat del 38,41% al 55,75% del total dels residus generats, un increment de 17,33 punts percentuals que permet complir per primer cop els objectius marcats per la normativa europea.
El canvi arriba després de la implantació, durant els mesos de maig i juny de 2025, dels contenidors tancats amb control d'accés al nucli urbà i del sistema de recollida porta a porta a les urbanitzacions de les Brucardes i Pineda de Bages. Aquestes actuacions es van sumar als sistemes ja existents a Torroella de Baix i la Rosaleda.
Més orgànica i menys residus a l'abocador
L'augment més destacat s'ha produït en la recollida de la fracció orgànica, que ha passat del 13,67% al 25,63% del total dels residus, un increment del 68% en termes de volum recollit. També han millorat les dades de paper i cartró, envasos i vidre.
Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït del 61,59% al 44,25%, una disminució de gairebé 17 punts percentuals que equival a una reducció propera al 46% dels residus que acaben a l'abocador. Segons el consistori, aquesta evolució confirma que cada vegada més residus es dipositen correctament i poden ser recuperats i reciclats.
Encara hi ha marge de millora
Malgrat els bons resultats, l'Ajuntament assenyala que encara hi ha aspectes a millorar. La fracció orgànica continua presentant un percentatge d'impropis superior al 14%, quan l'objectiu és situar-lo per sota del 10%. En el cas dels envasos, gairebé un 31% del material dipositat no correspon a aquesta fracció, mentre que a la resta encara hi ha una quantitat important de residus reciclables.
Per aquest motiu, el consistori fa una crida a la ciutadania perquè continuï millorant la separació dels residus i contribueixi a incrementar els nivells de reciclatge.
Més ús de la deixalleria
Les dades també reflecteixen un augment de la conscienciació ambiental entre la població. Durant l'últim any, la deixalleria municipal ha registrat 15.904 visites, davant les 14.302 de l'any anterior, fet que representa un increment de l'11,2%.
L'Ajuntament agraeix la col·laboració dels veïns durant el primer any d'implantació del nou model i assegura que continuarà treballant per assolir el nou objectiu fixat per al 2030, que estableix una taxa mínima de recollida selectiva del 60%, reduir encara més la presència d'impropis i avançar cap a una gestió dels residus més sostenible i eficient.