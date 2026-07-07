Àlex Bosch i Iratxe González, nous Hereu i Pubilla de Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha proclamat els nous representants del pubillatge en un acte celebrat aquest divendres al Bosquet, dins la Festa Major d'Estiu. Àlex Bosch Castilla i Iratxe González Pérez han estat escollits Hereu i Pubilla 2026, mentre que el municipi ha estrenat enguany el pubillatge infantil amb la proclamació d'Ernest Vall Puigdellívol com a Hereuet i Lola Racero Planas com a Pubilleta, una novetat que reforça la continuïtat d'aquesta tradició.
Sant Fruitós amplia el pubillatge amb la categoria infantil
L'acte de proclamació ha marcat un nou pas en la recuperació i consolidació del pubillatge a Sant Fruitós de Bages. Després que el municipi recuperés aquesta tradició l'any 2018, enguany s'hi ha incorporat per primera vegada la figura del Hereuet i la Pubilleta, que es converteixen en els primers representants infantils de la història local.
Els nous representants estrenaran el càrrec aquest mateix cap de setmana a la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet, on iniciaran el calendari de representacions institucionals com a ambaixadors del municipi.
Emotiu relleu dels representants del 2025
La cerimònia també va servir per acomiadar els representants sortints, Aina Rosas Soria i Aniol Torreblanca Ara, que han representat Sant Fruitós de Bages durant el darrer any en diferents actes arreu del país. Tot i el relleu municipal, Torreblanca continuarà exercint com a Hereu de la Catalunya Central.
L'acte va comptar amb la participació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages, que van fer ballar els gegants del municipi, així com d'una actuació de l'Esbart Som Riu d'Or. També hi va assistir la Pubilla de Catalunya, Núria Sàez Torres, de Puig-reig, acompanyada d'altres representants del pubillatge de les comarques centrals.
L'Esbart assumirà la gestió del pubillatge
En el marc de l'acte també es va anunciar que l'Esbart Som Riu d'Or assumirà properament la gestió íntegra del pubillatge de Sant Fruitós de Bages mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. L'objectiu és continuar impulsant i consolidant aquesta tradició al municipi i garantir-ne la continuïtat en els propers anys.