Les Enramades del carrer Nou ompliran Sant Fruitós amb tres dies de festa i tradició

Sant Fruitós de Bages celebrarà del 9 a l'11 de juliol la 61a edició de les Enramades del carrer Nou, una de les festes més arrelades del municipi. El programa combinarà activitats culturals, gastronòmiques i familiars, amb propostes com el cinema a la fresca, un sopar de vins i tapes, la tradicional Festa del Fang, jocs d'aigua i actuacions musicals. Amb motiu de la celebració, el carrer Nou quedarà tallat al trànsit i sense possibilitat d'estacionament durant bona part de la festa.
Tres dies d'activitats per a tots els públics
La programació començarà dijous 9 de juliol a les 10 del vespre amb una sessió de cinema a la fresca, en què es projectarà la pel·lícula Les aventures de Tintín: El secret de l'Unicorn.
L'endemà, divendres 10 de juliol, el protagonisme serà per a la gastronomia amb un sopar de vins i tapes a partir de les 8 del vespre. La jornada es completarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Creuss.
La Festa del Fang, gran protagonista de dissabte
El dissabte 11 de juliol concentrarà bona part de les activitats, amb la tradicional Festa del Fang com a principal reclam. La jornada començarà a les 10 del matí amb aquesta proposta adreçada a infants d'entre 6 i 14 anys i continuarà al migdia amb jocs d'aigua i una remullada popular.
A la tarda hi haurà el lliurament de premis del concurs de fang, una xocolatada popular i un bingo. A partir de les 10 de la nit actuarà el grup de la gent gran La Tercera Joventut, en una vetllada que també inclourà rom cremat per als assistents.
Restriccions de trànsit
Per facilitar el desenvolupament de les Enramades, el carrer Nou romandrà tancat al trànsit des de les 8 del vespre de dimecres 8 de juliol fins a la 1 de la matinada de dissabte 11. Durant aquest període també quedarà prohibit l'estacionament i els veïns amb garatges en aquest tram no podran accedir-hi ni sortir-ne amb els seus vehicles.