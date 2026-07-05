Dos incendis de vegetació en poques hores cremen 1.500 metres quadrats a Sant Fruitós

Els Bombers han intervingut aquest dissabte a la nit i la matinada de diumenge en dos incendis de vegetació declarats a Sant Fruitós de Bages. Els dos focs, separats per menys de quatre hores, han afectat una superfície total d'uns 1.500 metres quadrats.
Primer incendi al camí de Viladordis
El primer avís s'ha rebut poc després de 2/4 de 10 de la nit per un incendi al camí de Viladordis, a prop d'un desguàs. Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc per extingir un foc que ha cremat uns 500 metres quadrats entre un camp de conreu i una petita zona de vegetació forestal.
La ràpida actuació dels equips d'emergència ha permès evitar que les flames es propaguessin cap a la massa forestal propera.
Un segon foc prop de la C-16
La segona actuació s'ha produït a 2/4 de 2 de la matinada de diumenge, quan els Bombers han estat alertats d'un incendi de vegetació al costat de la C-16, a tocar de l'antiga discoteca Menfis.
En aquest cas, les flames han afectat aproximadament 1.000 metres quadrats abans que els efectius desplegats aconseguissin controlar i extingir l'incendi.
No ha transcendit que cap dels dos focs no hagi causat danys personals ni materials més enllà de la superfície de vegetació afectada.