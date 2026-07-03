La consellera de Cultura visita Sant Fruitós per conèixer el projecte de Can Figueras

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha visitat aquest divendres Sant Fruitós de Bages per conèixer de primera mà el projecte de recuperació de Can Figueras. Durant la visita s'han presentat els estudis i la documentació elaborats fins ara sobre l'immoble i s'ha fet un recorregut per la finca per explicar-ne el valor patrimonial i les possibilitats de futur.
Recepció institucional a l'Ajuntament
La consellera ha estat rebuda a l'Ajuntament per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero, i l'equip tècnic municipal. A la visita també hi han assistit la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; el director general del Patrimoni Cultural, Quim Borràs, i el director dels Serveis Territorials de Cultura, Xavier Cano.
Durant la recepció institucional, Hernández ha signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament i ha rebut com a obsequi el llibre commemoratiu de l'Any Figueras, el volum Images d'Alger i el llibre Sant Benet de Bages: Arquitectura, Art i Patrimoni.
Presentació dels estudis sobre Can Figueras
Posteriorment s'ha celebrat una reunió de treball en què l'equip municipal ha exposat l'estat actual del projecte de recuperació de Can Figueras i la documentació elaborada fins ara.
Durant la sessió s'han presentat els plànols de la casa i de la finca, les fotografies originals conservades de l'immoble i els estudis arquitectònics desenvolupats per professionals i equips de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han permès aprofundir en el coneixement històric, arquitectònic i patrimonial de l'edifici.
L'Ajuntament també ha explicat el treball tècnic desenvolupat amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que ha servit per definir les línies estratègiques de conservació i futura recuperació d'aquest espai.
Visita a la finca
Després de la reunió, la comitiva s'ha desplaçat fins a Can Figueras, on ha pogut conèixer sobre el terreny les potencialitats de futur de la finca.
Durant la visita s'han explicat les característiques arquitectòniques de la casa, el seu valor històric i patrimonial, així com els principals reptes que planteja la recuperació d'aquest conjunt, que l'Ajuntament treballa per preservar i posar en valor.