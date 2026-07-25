La Festa del Tomàquet del Bages tanca una desena edició de rècord

La Festa del Tomàquet del Bages ha posat aquest dissabte el punt final a la desena edició amb un Mercat del Tomàquet que ha tornat a convertir el passeig Pere III de Manresa en el gran aparador de l'horta bagenca. La jornada ha registrat unes xifres destacades, amb 700 persones ateses a les parades i 1.300 quilos de tomàquets venuts, culminant una setmana d'activitats que ha evidenciat la consolidació de la cita.
El mercat omple el passeig de Pere III
Les parades dels productors han mantingut un flux constant de compradors durant tota la jornada. Les nombroses varietats de tomàquet cultivades al Bages han despertat un any més l'interès dels visitants, que han format cues per adquirir producte acabat de collir directament dels pagesos.
Les xifres de venda i d'assistència confirmen l'arrelament d'un mercat que, després de deu edicions, s'ha consolidat com un dels principals espais de promoció de l'horta de proximitat.
La Vetllada de tapes també triomfa
L'èxit del mercat ha arribat després d'un altre dels plats forts d'aquesta edició. Divendres al vespre, la primera Vetllada de tapes celebrada a la plaça de Puigmercadal va reunir un gran nombre de persones, que van omplir l'espai per sopar degustant platets elaborats amb tomàquet i altres productes de proximitat.
La proposta gastronòmica, incorporada enguany a la programació, ha estat una de les novetats més ben rebudes pel públic.
Un aniversari amb participació de rècord
Les bones dades del mercat i de la Vetllada de tapes se sumen al rècord registrat dijous en el desè Sopar del Tomàquet, que va reunir 193 comensals, la participació més elevada assolida fins ara.
Amb aquests resultats, la Festa del Tomàquet del Bages tanca una edició especialment significativa, coincidint amb el seu desè aniversari. Durant tota la setmana, les activitats han combinat gastronomia, divulgació i promoció dels productes de proximitat, amb el vi de la DO Pla de Bages com a producte convidat d'enguany, reforçant el paper de la pagesia i dels productes locals com a elements de valor per al territori.