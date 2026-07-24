El Sopar del Tomàquet del Bages reuneix 193 comensals en una edició de rècord

La desena Festa del Tomàquet del Bages ha celebrat aquest dijous al vespre un dels seus actes centrals amb el tradicional Sopar del Tomàquet, que ha reunit 193 comensals al claustre del Museu de Manresa, una xifra rècord de totes les seves edicions. Sis restaurants de la comarca han elaborat conjuntament un menú de vuit plats dedicat al tomàquet del Bages, amb un homenatge especial a la samfaina i el protagonisme compartit dels vins de la DO Pla de Bages.
Un menú col·lectiu per reivindicar el producte de proximitat
El Sopar del Tomàquet s'ha consolidat com una de les cites gastronòmiques més destacades de la Festa del Tomàquet del Bages i, en aquesta desena edició, ha tornat a posar l'accent en el consum de productes de proximitat i en els valors del moviment Slow Food, basats en aliments "bons, nets i justos".
L'àpat ha estat elaborat de manera conjunta pels equips dels restaurants El Cau de l'Ateneu, Can Patoi, La Sardana, La Xicra, Mas de la Sala i l'empresa Xarrup, d'Avinyó, que han confeccionat un menú de vuit plats amb el tomàquet del Bages com a fil conductor.
Abans de començar el sopar, els assistents han pogut participar en un tast sorpresa del vi Àlfabrega, elaborat a partir de raïm muscat recuperat a les vinyes experimentals de la Torre Lluvià.
Un recorregut gastronòmic al voltant de la samfaina
Coincidint amb els deu anys de la Festa del Tomàquet, el menú ha volgut retre homenatge a la samfaina, una de les preparacions més representatives de la cuina catalana. Les diferents elaboracions han plantejat un recorregut pels ingredients que, al llarg dels segles, han acabat configurant aquesta recepta tradicional.
El menú ha començat amb un mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada, seguit d'una truita farcida de ceba i carbassó acompanyada de pa amb tomàquet i d'unes xips de tomàquet amb hummus d'albergínia. La proposta ha continuat amb una cresta de tomàquet gratinat farcida de pollastre i verdures especiades, un fals tomàquet de samfaina pebrotera farcit de bacallà i una botifarra ecològica farcida de tomàquet amb samfaina.
Les postres han mantingut el protagonisme del producte estrella amb un gelat de tomàquet amb esmicolat de xocolata blanca, pebre dolç i almívar de llimona i alfàbrega, abans de tancar el menú amb un milfulles de melmelada de tomàquet amb verdures dolces de la samfaina.
Totes les elaboracions han estat maridades amb vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages, producte convidat d'aquesta desena edició.
Productors i restauradors units per posar en valor el territori
Els tomàquets i la resta d'hortalisses utilitzats durant el sopar han procedit de les explotacions de les famílies Casasayas, Calafell, Solà, Marí i Rossinyol, integrades a la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central. També hi han participat altres productors agroalimentaris del territori, mentre que els vins han estat aportats pels cellers de la DO Pla de Bages.
L'objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a la producció agroalimentària de proximitat i reforçar els vincles entre la pagesia, els elaboradors i la restauració de la comarca.
Una cita consolidada dins les Quatre Temporades Gastronòmiques
El Sopar del Tomàquet forma part del projecte de les Quatre Temporades Gastronòmiques del Bages, impulsat inicialment per Bages Impuls i actualment coordinat per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central.
Aquest cicle dedica cadascuna de les estacions de l'any a un producte emblemàtic del territori: el tomàquet a l'estiu, l'albergínia blanca durant la Fira de Sant Miquel de Santpedor, la col verda manresana coincidint amb la Transéquia i els pèsols i les tabelles en el marc de la Fira ViBa. L'objectiu és promocionar la pagesia local, la cuina de temporada i un model de consum vinculat als productes de proximitat.
Amb els 193 participants d'enguany, el Sopar del Tomàquet ha tornat a convertir-se en un dels actes centrals de la Festa del Tomàquet del Bages, que aquest any commemora el seu desè aniversari reivindicant la cuina del territori i els seus productors.