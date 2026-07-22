La 29a Fira Mediterrània de Manresa oferirà 85 propostes amb un 60% d'estrenes

La Fira Mediterrània de Manresa celebrarà del 15 al 18 d'octubre la seva 29a edició amb un total de 85 propostes artístiques, 51 de les quals seran estrenes. Enguany s'ha volgut posar el focus en el concepte de participació i es reforçaran els espais per cantar i ballar i també els muntatges vinculats a l'associacionisme de cultura popular i tradicional. Pel que fa a la procedència, 47 propostes són de Catalunya, 17 de la resta de l'Estat i 21 internacionals. La cantant valenciana Sandra Monfort inaugurarà la fira amb l'espectacle Terra de Guapes, mentre que Decostumari, de l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, la tancarà. La fira té un pressupost d'1,4 milions d'euros, dels quals 360.000 euros són per a l'Obrador d'arrel.
La programació del 2026 de la Fira Mediterrània de Manresa està formada per 85 propostes artístiques, una xifra que suposa un lleuger augment respecte els 79 espectacles de l'any passat. L'increment es deu, sobretot, a l'augment de propostes que formen part de l'itinerari de Fem cultura popular. En total, el públic podrà veure 136 funcions -74 gratuïtes i 62 de pagament-. El director artístic del festival, Jordi Fosas, ha destacat que un 60% dels espectacles tindran caràcter d'estrena. "Volem que els professionals trobin a Manresa els projectes que puguin programar per a les properes tres o quatre temporades", ha expressat Fosas.
La cantant valenciana Sandra Monfort (ex integrant del trio musical Marala) serà l'encarregada d'inaugurar el festival el dijous 15 d'octubre al vespre amb un espectacle que vol ser un homenatge al poble valencià. Es tracta d'un muntatge de gran format que retrata el folklore i la cultura popular valenciana "des d'una mirada respectuosa, dolça i contemporània". D'altra banda, l'espectacle de cloenda serà Decostumari, una proposta de gran format i de carrer amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC), l'Esbord i balladors de diversos esbarts d'arreu de Catalunya.
Quatre itineraris
La fira compta amb quatre itineraris en funció de les disciplines artístiques: l'itinerari de dansa, que inclou 18 propostes; l'itinerari de memòria i llegat, amb 14 propostes i una forta presència de carrer; les novetats musicals de l'escena catalana d'arrel, amb 22 propostes, i l'itinerari de l'escena mediterrània de músiques del món, amb presència de 22 propostes de procedència diversa. Els quatre itineraris clàssics es complementen amb dos itineraris transversals com són el de propostes escolars i familiars -que inclou 8 propostes pensades i creades per als més menuts- i l'itinerari de ball i cant participatiu -amb 9 projectes directament relacionats amb el lema de la fira d'enguany que és la participació-.
Entre els artistes que participaran en alguns d'aquests itineraris destaquen les propostes internacionals com les de Simon Mayer, que presentarà Village Party; l'eslovè Peter Savel que portarà a Manresa What the folk; la italiana Andrea de Siena amb Sciucàri, i la coreògrafa i ballarina italiana Veronica Parlagreco, que estrenarà Tre Volte. Altres muntatges destacats seran els de Brodas Bros i els Bastoners de Sant Cugat; Judit Neddermann i el Trio Fortuny; Arnau Tordera I; Aluca; Coloma Bertran; Jorge Gumbau i Sandra Monfort, entre d'altres.
Pes destacat de l'Obrador d'arrel
Més d'una quarta part (27%) de la programació oficial forma part de l'Obrador d'arrel i dels seus programes. Es tracta de l'eina dissenyada per donar suport als artistes que exploren nous camins creatius a partir de l'arrel tradicional i la cultura popular de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat i Fira Mediterrània. Un total de 32 propostes surten de l'Obrador -19 del programa de suport a la creació i a la producció i 4 que són específiques dels programes d'impuls de dansa i música-.
Increment de les propostes participatives
Per donar resposta a l'aposta pel focus de la participació, la fira impulsarà la Taverna Cervesa Guineu, un dels escenaris principals oberts a la ciutadania. S'ha pensat com un espai de trobada i punt d'acollida de les propostes més participatives de cantar, ballar i tocar. A més, la Plaça de la Fira -tradicionalment ubicada a la plaça de Sant Domènech- es traslladarà enguany a la plaça Neus Català i Pallejà. Es tracta de l'espai que acollia les propostes més vinculades a l'associacionisme de cultura popular i tradicional. La plaça Neus Català també acollirà les parades amb productes i serveis relacionats amb la cultura popular.
El focus internacional dedicat a Flandes
La Fira Mediterrània cada any posa la mirada fora de les seves fronteres, i aquest any dedicarà el seu focus internacional a Flandes amb cinc propostes artístiques vinculades a la tradició i que van des de la música al ball folk i el circ. En concret, es tracta del ball folk d'Snaarmaarwaar; la música tradicional de Flandes del segle XVIII de Wör; el so experimental de Troissoeur, i la fusió d'electrònica, pop alternatiu i fado d'Ao. La proposta de circ arribarà de la mà de la companyia multidisciplinària MovedByMatter & Muziektheater Transparant. A més, també hi haurà a Manresa una quinzena de programadors flamencs.
Els offs de la Fira
La fira inclou també les programacions off dins del seu programa oficial. En concert, hi ha tres iniciatives: la final del Concurs Sons de la Mediterrània, l'Escenari Cases de la Música i l'Humus Mediterrani. Aquest últim està organitzat per l'Associació Tradiball Endansa i oferirà el diumenge 18 d'octubre un programa amb quatre propostes de concert i ball de música folk i arrel tradicional. Pel que fa l'Escenari Cases de la Música, s'oferiran les actuacions de dues formacions becades pel Programa de Suport a la Creació, adreçat a formacions musicals novelles i emergents de Catalunya.