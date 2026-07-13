El Concurs Sons ja té finalistes per a la gran final de la Fira Mediterrània de Manresa

El Concurs Sons de la Mediterrània 2026 ja ha escollit els tres projectes finalistes que optaran al guardó d'aquesta dinovena edició. De Gairó, La Mare del Tanu i Nastallat actuaran dijous 15 d'octubre a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa, mentre que el veredicte del jurat es donarà a conèixer l'endemà en el marc de l'Obrador d'arrel.
Tres propostes que revisiten la música d'arrel
La final reunirà tres projectes que ofereixen visions contemporànies de la música tradicional catalana des d'estils molt diferents.
El quartet De Gairó, de Premià de Mar, aposta per les anomenades post-havaneres, una proposta que reinterpreta aquest gènere combinant els seus sons tradicionals amb influències actuals. El grup està format per Ricard Munné, Júlia Munné, Luar Alberdi i Roc Ramoneda, que alternen versions de clàssics amb composicions pròpies.
Des de la Garriga arribarà La Mare del Tanu, un quintet liderat per Joana Voisin que parteix de la rumba catalana per construir un repertori propi en català i francès. La formació combina la reinterpretació de peces tradicionals amb noves composicions que reivindiquen una mirada contemporània sobre la feminitat i la identitat.
La tercera finalista és Nastallat, projecte de l'artista igualadina Laia Rius, que fusiona les estructures tradicionals del ball de bot dels Països Catalans amb l'electrònica. El directe combina veu, sintetitzadors i bases electròniques per oferir una experiència que manté l'essència de la música tradicional alhora que l'acosta a nous públics.
Una final en el marc de la Fira Mediterrània
La final del concurs tindrà lloc el dijous 15 d'octubre, a les 8 del vespre, a la Taverna Cervesa Guineu de la Fira Mediterrània de Manresa. El projecte guanyador es donarà a conèixer l'endemà, divendres 16 d'octubre, durant la presentació dels projectes de l'Obrador d'arrel.
Un premi amb projecció professional
El guanyador del Concurs Sons obtindrà la gravació d'un disc i actuarà en diversos festivals i esdeveniments especialitzats en música d'arrel, com el Tradicionàrius, l'Ethno Catalonia, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú (FIMPT), Música a la Vila, la Fira Mediterrània, la FiM Vila-seca, el Korre K Token i el Circuit Folc. El premi també inclou la participació en l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània.
Canvi excepcional en les bases
El jurat ha decidit aplicar de manera excepcional un dels punts de les bases del concurs per adaptar-les a l'evolució de l'escena de la música d'arrel. Això ha permès, per primera vegada, la participació de projectes amb contracte discogràfic vigent, sempre que aquest no inclogui la publicació del disc que forma part del premi del certamen.
El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa i diversos festivals i entitats vinculades a la música d'arrel.