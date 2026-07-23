La família Alapont dona una flauta baixa al Conservatori de Música de Manresa

L'Ajuntament de Manresa i l'empresa Alapont SA, en representació de la família Alapont, han formalitzat la donació d'una flauta baixa al Conservatori Municipal de Música. L'aportació s'emmarca en la col·laboració històrica de la família amb el centre i servirà per ampliar el seu fons instrumental.
Una nova incorporació al fons del Conservatori
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la gerent d'Alapont SA, Mireia Tulleuda Alapont, han signat el conveni pel qual l'empresa cedeix a l'Ajuntament una flauta baixa, model Thomann BFL-500, destinada al Conservatori Municipal de Música de Manresa. A l'acte també hi ha assistit Mar Alapont Sisquella.
Amb aquesta donació, el Conservatori incorpora un nou instrument al seu patrimoni, que quedarà a disposició de l'alumnat per al desenvolupament de la seva formació musical.
Durant l'acte, l'alcalde ha agraït la generositat de la família Alapont i ha destacat que aquest gest permet ampliar el fons instrumental del centre i beneficiar els seus estudiants.
Continuïtat d'una col·laboració històrica
L'empresa Alapont SA, ubicada al polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, és gestionada per la família de Salvador Alapont Masats (1927-2024), empresari manresà que va mantenir una estreta vinculació amb el Conservatori Municipal de Música.
Al llarg dels anys, Salvador Alapont va impulsar diverses donacions d'instruments per facilitar que l'alumnat pogués continuar els seus estudis musicals. Aquesta trajectòria de col·laboració va ser reconeguda el novembre de 2019, coincidint amb la celebració de Santa Cecília, patrona de la música, quan es va descobrir una placa amb el seu nom a les instal·lacions del Conservatori.
El seu nom identifica el concurs de joves talents
Des d'aquest 2026, el llegat de Salvador Alapont també és present en el concurs anual per a joves talents del Conservatori Municipal de Música de Manresa, que porta el seu nom.
Aquests premis tenen com a objectiu fomentar la motivació, la cultura de l'esforç i l'excel·lència entre l'alumnat, des del nivell elemental fins a l'últim curs del grau professional, tant en la modalitat d'intèrprets individuals com en la de grups de cambra. La nova donació reforça aquest vincle històric entre la família Alapont i el centre d'ensenyament musical manresà.