Sant Fruitós reuneix experts per debatre el futur patrimonial de la Casa Figueras

La Casa Figueras ha estat aquest dijous l'eix d'una jornada professional impulsada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que ha reunit una quarantena d'arquitectes, tècnics i especialistes en patrimoni cultural per aprofundir en el coneixement d'aquest singular edifici i reflexionar sobre el seu futur.
La trobada ha començat amb una visita guiada a l'immoble, durant la qual els participants han pogut conèixer la seva història, l'evolució arquitectònica i les diferents transformacions que ha experimentat al llarg dels anys.
Una conferència sobre la singularitat de l'edifici
La jornada ha continuat al Nexe - Espai de Cultura amb una conferència de l'arquitecte Jaime Coll, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i autor de l'estudi historicoarquitectònic de Can Figueras. Durant la seva intervenció, ha exposat les principals conclusions de la recerca elaborada a partir dels plànols originals procedents d'Algèria i ha detallat les diferents fases constructives que han configurat l'aspecte actual de la finca.
Posteriorment, una taula rodona ha permès analitzar els reptes i oportunitats que planteja la recuperació de l'edifici. El debat ha abordat aspectes com la continuïtat de la investigació històrica, les dificultats tècniques d'adaptar una construcció de principis del segle XX a la normativa actual i les possibilitats d'una futura intervenció que en potenciï el valor patrimonial.
Debat sobre els futurs usos de Can Figueras
La sessió també ha servit per obrir noves línies de reflexió sobre els possibles usos futurs de Can Figueras i el seu paper com a equipament al servei de la ciutadania. Entre les qüestions plantejades, ha destacat la necessitat de continuar aprofundint en la recerca sobre l'autoria de l'edifici i d'explorar el seu potencial com a espai públic de referència.
A la taula rodona hi han participat, a més de Jaime Coll, l'arquitecta Meritxell Inaraja, la tècnica de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona Ana Requejo, Jordi Marrot, del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Francesc Rafat, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i Ariel Cavili, dels Serveis Territorials de la Catalunya Central.
L'alcalde Joan Carles Batanés i el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Racero, també han assistit a la jornada, moderada per la tècnica de Cultura Liliana Costa i pel cap de l'àrea de Territori, David Aaron López. Amb aquesta iniciativa, el consistori reafirma la seva aposta per la preservació i la posada en valor del patrimoni local i per definir el futur de la Casa Figueras com a equipament públic i element patrimonial de referència.