Sant Fruitós homenatja els equips que han aconseguit ascensos i títols aquesta temporada

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimarts una recepció institucional per reconèixer els equips esportius del municipi que han assolit resultats destacats durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per homenatjar els conjunts que han aconseguit campionats o ascensos de categoria i per posar en valor la tasca de jugadors, entrenadors, directives i famílies al llarg del curs esportiu.
La recepció ha estat encapçalada per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Esports, Xavier Navarro, que han felicitat els esportistes pels èxits aconseguits i han destacat l'esforç, la constància i el compromís demostrats durant tota la temporada.
Reconeixement als èxits del FC Fruitosenc
Entre els equips distingits hi ha hagut diversos conjunts del FC Fruitosenc. En concret, s'ha reconegut la temporada dels equips S15 B i S13 A, que s'han proclamat campions de les seves respectives categories i han assolit l'ascens.
També ha rebut un homenatge el FC Veterans Fruitosenc, després de completar una temporada que l'ha portat a conquerir el títol de lliga. A més, el S13 B del club ha estat un altre dels equips distingits gràcies a l'ascens de categoria aconseguit durant el curs.
Els ascensos de l'ASFE també protagonitzen la celebració
La recepció institucional també ha volgut reconèixer els èxits dels equips de l'ASFE, que han completat una temporada especialment destacada.
Entre els conjunts homenatjats hi ha el Petropintó sènior femení B de bàsquet, que ha aconseguit l'ascens a Primera Territorial, i el Turion sènior masculí de bàsquet, que la propera temporada competirà a Segona Catalana després de guanyar-se l'ascens.
El sènior femení de vòlei de l'entitat també ha estat reconegut després d'obtenir l'ascens a Primera Catalana, una fita que li permetrà competir en una categoria superior el curs vinent.
Una celebració compartida amb clubs i famílies
Durant l'acte, els capitans i les capitanes dels equips van dirigir unes paraules als seus companys i companyes per compartir el significat dels èxits assolits. Posteriorment, entrenadors, presidents i representants de les entitats esportives van intervenir per destacar la feina realitzada durant la temporada i l'esforç col·lectiu que hi ha darrere dels resultats.
Un dels moments més simbòlics de la jornada va ser l'ofrena de les copes i trofeus al municipi per part dels equips reconeguts, un gest que va voler simbolitzar que els èxits esportius són també un patrimoni compartit per tot Sant Fruitós de Bages.
La recepció va concloure amb una fotografia de família que va reunir esportistes, entrenadors, representants dels clubs i membres del consistori. La imatge va posar el punt final a una jornada de celebració que va evidenciar el bon moment que travessa l'esport santfruitosenc i la vitalitat del teixit esportiu local.