La CUP es presenta a Sant Fruitós amb la mirada posada en les municipals del 2027

Sant Fruitós de Bages comptarà a partir d'ara amb una assemblea local de la CUP. La formació farà la seva presentació pública aquest divendres 19 de juny a la Pista del Bosquet amb la voluntat d'iniciar el camí per concórrer a les eleccions municipals de l'any vinent i ampliar la seva base de suport al municipi.
Acte de presentació a la Pista del Bosquet
La CUP de Sant Fruitós de Bages es presentarà públicament aquest 19 de juny a les 7 de la tarda en un acte que tindrà lloc a la Pista del Bosquet. La nova assemblea local estarà acompanyada per representants destacats de la formació a nivell nacional i parlamentari.
Entre els assistents hi haurà el diputat al Parlament de Catalunya Xavier Pellicer i Berta Ramis, membre del Secretariat Nacional de la CUP. La trobada servirà per donar a conèixer el projecte polític al municipi i marcar l'inici de l'activitat pública de la nova organització local.
Després de l'acte està previst que la jornada continuï amb música ambient i un pica-pica obert als assistents.
Objectiu: ser presents a les municipals
La constitució de la CUP a Sant Fruitós de Bages té com a principal objectiu preparar una candidatura per a les pròximes eleccions municipals, previstes per al maig de l'any vinent.
Segons han explicat els impulsors de la iniciativa, la presentació pública ha de servir també per apropar el projecte de la CUP als veïns del municipi, donar a conèixer les seves propostes i sumar nous suports.
La formació considera que aquest primer acte és el punt de partida per consolidar una candidatura municipalista pròpia a Sant Fruitós de Bages i ampliar la seva implantació al municipi de cara als propers comicis.