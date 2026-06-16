Sant Fruitós sotmet a votació 16 propostes en uns nous pressupostos participatius

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa la sisena edició dels Pressupostos Participatius, una iniciativa que permet als veïns decidir directament una part de les inversions municipals. Enguany, el procés compta amb un pressupost de 70.000 euros i inclou 16 propostes finalistes distribuïdes entre el nucli urbà i les urbanitzacions del municipi.
Setanta mil euros per a cinc actuacions
La nova edició dels Pressupostos Participatius destinarà 70.000 euros a l'execució de cinc projectes escollits per la ciutadania. Del total, 30.000 euros es reservaran per a la proposta guanyadora del nucli urbà, mentre que els 40.000 euros restants es repartiran entre les quatre urbanitzacions i barris participants, amb una dotació de 10.000 euros per a cadascun.
Les iniciatives han estat elaborades a partir de les aportacions recollides entre les associacions veïnals amb l'objectiu de donar resposta a necessitats detectades en diferents punts del municipi.
Quatre opcions al nucli urbà
Els veïns podran triar entre quatre projectes per al nucli urbà: la instal·lació de para-sols i veles d'ombra a les piscines municipals, la construcció d'un pumptrack, la instal·lació d'un videomarcador al pavelló i al camp de futbol, i la creació d'una zona habilitada per a autocaravanes.
Propostes als barris i urbanitzacions
A Pineda de Bages les opcions són la instal·lació d'una estructura de joc infantil tipus aranya al parc dels Ametllers, la col·locació de veles d'ombra davant el local de l'associació de veïns i la instal·lació de taules de pícnic amb zones d'ombra al mateix parc.
A les Brucardes, les propostes inclouen la millora del paviment del camí de Ronda, la instal·lació de suports per a veles d'ombra i il·luminació per a la Festa Major, i la millora del camí entre el carrer Esquirols i la plaça de l'Hostal.
A Torroella de Baix, els projectes finalistes són la millora de la zona esportiva, l'adequació d'un equipament de bar a la caseta del camp de futbol i la creació d'un parc d'agilitat canina.
Finalment, a la Rosaleda es podrà votar entre la instal·lació d'un pas elevat amb reductor de velocitat al carrer Lledoner, la pavimentació del passeig de la carretera o l'ampliació de l'aparcament del carrer Principal.
Votacions fins al 12 de juliol
El període de votació s'estendrà del 17 de juny al 12 de juliol. Hi podran participar totes les persones empadronades a Sant Fruitós de Bages majors de 16 anys, que podran seleccionar un màxim de dues propostes.
Com a principal novetat, el vot telemàtic es podrà fer per primera vegada a través de l'aplicació mòbil municipal, mitjançant l'apartat Participa. També es manté la votació a través del web municipal i s'habilitaran punts presencials a l'Ajuntament i a la Biblioteca.
Un cop finalitzat el procés i fet el recompte, s'executaran les cinc propostes més votades: una al nucli urbà i una a cadascun dels quatre barris i urbanitzacions participants. Els resultats es donaran a conèixer durant el mes de juliol.