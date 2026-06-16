Estabilitzat l'incendi agrícola de Sant Fruitós després d'afectar camps prop de la C-25

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dimarts a les 15.10 hores l'incendi de vegetació agrícola declarat a Sant Fruitós de Bages, a prop de la C-25 i entre la zona del Club de Vol i Sant Iscle. Tot i la bona evolució del foc, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny amb 13 dotacions terrestres per assegurar completament el perímetre.
El foc ha obligat a mobilitzar mitjans terrestres i aeris
L'incendi s'ha declarat poc després de 2/4 de 2 del migdia, quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'incident. Inicialment, els Bombers hi han destinat cinc dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, però l'operatiu s'ha anat ampliant a mesura que avançaven les tasques d'extinció.
En el moment de màxima activitat, el dispositiu ha arribat a mobilitzar 16 dotacions terrestres, efectius dels Grups d'Actuacions Forestals (GRAF) i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), un helicòpter i dos avions de vigilància i atac.
El suport dels pagesos ha estat clau
Segons han informat els Bombers, l'evolució de l'incendi ha estat favorable durant tota la tarda. Un dels factors determinants ha estat la col·laboració de pagesos de la zona, que amb els seus tractors han realitzat diverses passades al voltant del flanc esquerre del foc per crear franges de protecció i limitar-ne la propagació.
Aquesta actuació ha permès confinar aquest sector de l'incendi i facilitar la feina dels equips d'extinció, que han pogut consolidar progressivament el perímetre afectat.
Els mitjans aeris es retiren
Un cop estabilitzat l'incendi, els mitjans aeris han abandonat la zona i han retornat a les seves bases. Malgrat això, els Bombers mantenen un important desplegament terrestre per evitar possibles revifades i rematar els punts calents que encara puguin quedar dins del perímetre.
Durant les primeres fases de l'emergència també s'ha sol·licitat el tall de la C-25 en sentit Lleida per facilitar les tasques dels serveis d'emergència i garantir la seguretat a la zona.
Els Bombers continuen treballant sobre el terreny mentre es manté la vigilància de l'incendi per donar-lo definitivament per controlat en les properes hores.