Solucions inaugura una nova seu a Sant Fruitós amb la presència del ministre Luis Planas

L'enginyeria Solucions ha inaugurat aquest dilluns una nova seu al polígon de la carretera de Berga de Sant Fruitós de Bages. L'acte ha comptat amb la presència del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, així com de representants institucionals i empresarials del sector agroalimentari i de la gestió de residus.
Una nova etapa de creixement
La companyia ha construït una nova nau de 600 metres quadrats amb l'objectiu de donar resposta al seu creixement i consolidar la seva activitat en els àmbits de l'enginyeria vinculada al sector primari, la gestió de residus i les energies renovables.
La inauguració ha reunit més de 200 persones, entre representants del món econòmic, polític i social, així com empreses dels sectors agroalimentari i mediambiental de Catalunya.
Durant l'acte, el conseller Òscar Ordeig ha qualificat Solucions com una empresa "exemplar" i ha destacat el seu paper en projectes estratègics vinculats al territori. Per la seva banda, el ministre Luis Planas ha assenyalat que l'activitat de la companyia exemplifica l'aposta per projectes vinculats al sector primari i a la gestió de residus amb arrelament territorial.
La captació de talent, principal repte
El director de Solucions, Ricard Planas, ha situat la captació de talent com un dels principals reptes de futur de l'empresa. En aquest sentit, ha explicat que la companyia busca incorporar professionals de perfils diversos, especialment enginyers industrials, agrícoles i d'obra pública, arquitectes, ambientòlegs, biòlegs i economistes.
Segons ha exposat, l'objectiu és atraure professionals del territori i oferir-los la possibilitat de participar en projectes amb impacte en els sectors agroalimentari i mediambiental.
Actualment, Solucions compta amb una plantilla d'una vintena de treballadors i preveu doblar aquest nombre en els pròxims dos anys. La companyia també espera incrementar la seva facturació, que el 2025 es va situar en 1,2 milions d'euros.
Projectes vinculats al sector primari i la gestió de residus
L'empresa desenvolupa actualment projectes a Catalunya, Espanya i Portugal relacionats amb explotacions ramaderes, infraestructures de tractament de residus i plantes de producció energètica vinculades al biogàs.
Entre les actuacions destacades hi ha la participació en una explotació lletera de grans dimensions a les comarques de Lleida, així com en diversos projectes de plantes de tractament de residus al Bages, Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona.
Pel que fa a les energies renovables, Solucions treballa en iniciatives relacionades amb la producció de biogàs, entre les quals destaca una planta prevista a Sant Mateu de Bages.
Representació institucional
A la inauguració també hi han assistit l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, entre altres representants institucionals.
Amb les noves instal·lacions, l'enginyeria inicia una nova etapa amb la voluntat de reforçar la seva activitat des del Bages i ampliar la seva presència en projectes relacionats amb el desenvolupament del sector primari, la sostenibilitat i la gestió de recursos.