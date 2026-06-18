Ítaca impulsarà un gegantí espai d'oci i cultura a Sant Fruitós

L'empresa manreana Mentissa Otium SL, coneguda comercialment com a Ítaca, ha obtingut el dret d'ús durant 50 anys d'una parcel·la municipal de 11.332 metres quadrats situada al polígon de la Carretera de Berga de Sant Fruitós de Bages. La companyia hi preveu desenvolupar un nou espai dedicat a l'oci, la cultura i l'entreteniment amb una inversió estimada de prop de 3 milions d'euros.
Un projecte que combinarà oci, cultura i restauració
La iniciativa planteja la creació d'un recinte polivalent capaç d'acollir diferents activitats al llarg de l'any. El projecte inclourà espais destinats al lleure diürn i nocturn, una sala de concerts, zones per a festivals, mercats d'artesania i gastronomia, així com àrees de restauració i servei de bar.
Segons la proposta presentada, l'objectiu és crear una oferta estable i innovadora que respongui a les noves tendències de consum cultural i d'oci i que esdevingui un referent al territori.
Una empresa amb presència consolidada al Bages
Mentissa Otium SL compta amb una trajectòria vinculada a la promoció d'esdeveniments i a la gestió d'espais d'entreteniment. Entre les iniciatives que ha impulsat hi ha l'Ítaca Market, les carpes d'estiu Menfis i diferents propostes musicals sota les marques Wow! Club, Stroika i Coco Club.
La companyia ha desenvolupat durant els darrers anys una activitat destacada en l'àmbit de l'oci nocturn i la restauració a la comarca, especialment vinculada a l'organització de concerts i esdeveniments culturals.
Impuls als polígons i a l'activitat econòmica
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages emmarca aquesta concessió dins la seva estratègia de dinamització dels polígons industrials i de promoció de noves activitats econòmiques al municipi.
La cessió d'ús de parcel·les municipals pretén afavorir l'arribada de nous projectes empresarials, reforçar l'activitat econòmica local i contribuir a la creació de llocs de treball. Amb aquesta actuació, el consistori aposta per donar nous usos a sòls de titularitat pública i consolidar el desenvolupament del polígon de la Carretera de Berga com un dels principals espais d'activitat econòmica del municipi.