L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal incorpora un curs de maquillatge al nou curs 2026-2027

L'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal de Manresa ha obert les inscripcions per al curs 2026-2027, que començarà el 14 de setembre, amb una oferta de dotze grups formatius i la incorporació, com a principal novetat, d'un taller anual de maquillatge i caracterització escènica.
Una nova proposta vinculada a l'activitat teatral
La principal novetat del proper curs és la posada en marxa d'un curs anual de maquillatge i caracterització escènica, que impartirà Esther Castellana. La proposta vol acostar els participants al funcionament d'una producció teatral professional i combinar la formació amb l'experiència pràctica.
L'alumnat participarà en el procés de caracterització de funcions vinculades a les activitats del Kursaal, des de l'anàlisi dels personatges i el disseny del maquillatge fins a les proves i el treball entre bastidors durant les representacions.
El curs s'adreça a persones majors de 16 anys i està especialment pensat per a membres de grups de teatre amateur de Manresa, el Bages i les comarques properes.
Es manté l'oferta de teatre per a totes les edats
L'Aula manté la seva oferta habitual de cursos municipals de teatre i arts escèniques, amb grups per a infants, joves, adults i majors de 55 anys.
Entre les propostes hi ha els cursos de Teatre Petits (4 a 6 anys), Teatre Infantil (7 a 11 anys), Teatre Juvenil i Teatre Musical Juvenil (12 a 16 anys), així com Teatre Jove (16 a 18 anys), Teatre Adults i Teatre Musical Adults. Aquest curs, els grups de teatre musical prepararan les produccions Aladdin i Avenue Q, respectivament. També es manté el curs de Coreografies de teatre musical.
Una formació que potencia habilitats personals
Des del Kursaal destaquen que la pràctica teatral contribueix a desenvolupar habilitats cognitives, la creativitat, la confiança, l'expressió emocional i el pensament crític, alhora que afavoreix la inclusió social i la motivació personal.
Les inscripcions ja es poden formalitzar a través de la pàgina web del Kursaal.