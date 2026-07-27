Les inscripcions del taller coral per a la gent gran de Manresa ja són obertes

L'Ajuntament de Manresa ha obert aquest dilluns les inscripcions per al taller de cant coral Cançons de tots els temps, una activitat adreçada a les persones grans que s'organitza conjuntament amb les associacions de veïns de la ciutat. El curs 2026-2027 començarà el 7 de setembre i es prolongarà fins al 22 de juny de l'any vinent.
Un projecte consolidat des de fa gairebé tres dècades
El taller es va posar en marxa l'any 1997 amb la voluntat de fomentar el cant coral entre la gent gran i, al mateix temps, afavorir les relacions socials i la implicació comunitària dels participants. L'activitat és oberta a persones de tots els nivells musicals i combina cançons tradicionals vinculades al calendari festiu amb peces d'autor i repertori més actual.
Durant el curs 2025-2026 hi van participar un total de 180 persones de Manresa.
A més dels assajos setmanals, els integrants del taller participen en diverses iniciatives musicals al llarg de l'any, com el projecte Cantagran de l'Auditori de Barcelona, que promou la participació activa de les corals de persones grans d'arreu de Catalunya. També intervenen en activitats com la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans o les festes dels barris.
Inscripcions obertes i sessions en deu espais de la ciutat
Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), trucant al telèfon 010 -o al 93 878 23 01 des de fora de Manresa- o bé a través del portal web de l'Ajuntament.
Les sessions del curs es repartiran entre deu equipaments i locals veïnals de la ciutat: les associacions de veïns de Cots-Guix-Pujada Roja, Carretera de Santpedor, Valldaura-La Nostra Llar i Vic-Remei, així com el Casal de les Escodines, els casals cívics de la Font dels Capellans, Mion-Puigberenguer i Pare Ignasi Puig (Xup), el Centre Cívic Selves i Carner i el Casal de la Gent Gran de la Balconada. Cada grup mantindrà un horari específic entre dilluns i divendres.