Prop de cent persones grans clouen el curs del programa MES amb una masterclass

El pavelló de l'Ateneu Les Bases va acollir el passat divendres 5 de juny una masterclass de pilates amb la participació de prop de cent persones grans per posar punt final al curs del programa MES (Manresa, Esport i Salut), impulsat per l'Ajuntament de Manresa.
L'activitat va servir de cloenda de temporada d'aquest programa municipal adreçat a adults i persones grans, que aquest curs ha comptat amb un total de 23 grups d'activitat física, cinc de natació i tres de marxa nòrdica.
La sessió es va coordinar conjuntament amb l'empresa adjudicatària del monitoratge, Diversport, que va oferir la classe com una de les millores contractuals per optimitzar la gestió i el servei del programa.
Un programa amb més de tres dècades d'història
El programa MES és una iniciativa consolidada de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa que acumula més de trenta anys de trajectòria. El seu objectiu principal és oferir sessions dirigides de gimnàstica de manteniment i gimnàstica suau especialment pensades per combatre el sedentarisme i reduir els riscos físics associats a l'edat.
Les classes incorporen acompanyament musical, jocs i circuits d'activació cardiovascular, així com exercicis de tonificació, flexibilitat i reeducació postural global.
Activitats repartides en diversos equipaments
Per facilitar l'accés al conjunt de la ciutadania, el programa es desenvolupa en vuit equipaments municipals o de barri: l'Auditori de l'Ateneu Les Bases, el local de l'Associació de Veïns de la Pujada Roja, el local de l'Associació de Veïns de Sant Pau, el Casal de la Gent Gran de la Balconada, el Casal Cívic i Comunitari Manresa - La Font, l'Escola Renaixença, l'Escola La Font i el Pavelló Municipal del Pujolet.
El programa incorpora també un sistema de tarifació social que adapta les quotes anuals a la capacitat econòmica de cada unitat familiar amb l'objectiu de garantir-ne l'accés.
La marxa nòrdica continua creixent
Un dels serveis que més ha crescut en els darrers anys és el de marxa nòrdica. Actualment s'ofereixen tres grups amb sortides des de l'Ateneu Les Bases, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans i el Pavelló del Pujolet.
Les sessions, guiades per monitors, tenen una durada de 90 minuts i recorren itineraris d'entre quatre i sis quilòmetres pels voltants de la ciutat.
L'Ajuntament també disposa d'un servei gratuït de préstec de bastons per a les persones inscrites que no disposin de material propi.
Preparatius per al curs 2026-2027
L'Ajuntament de Manresa ja treballa en la planificació del pròxim curs, que està previst que comenci la setmana del 14 de setembre. El preu del curs general serà de 135,40 euros, fraccionable en dos pagaments i subjecte a bonificacions, mentre que la quota de la marxa nòrdica serà de 12,30 euros.
Durant el mes de juliol s'informarà dels terminis de renovació i de noves inscripcions a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Manresa.