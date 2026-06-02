La Plana de l'Om acollirà una jornada per prevenir els maltractaments a les persones grans

L'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa acollirà el pròxim dilluns 15 de juny la cinquena edició de la Jornada per a la Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans, una iniciativa que vol sensibilitzar sobre les situacions d'abús i maltractament que poden patir les persones grans i compartir estratègies de prevenció i benestar.
La jornada, que es farà de 9 del matí a 1 del migdia, està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i Maltractament a les Persones Grans.
Reflexió sobre l'edatisme i els maltractaments
L'acte començarà amb la benvinguda institucional de la consellera de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda. Tot seguit, la doctora Vânia de la Fuente-Núñez, especialista internacional en envelliment saludable i lluita contra l'edatisme, oferirà la ponència inaugural sota el títol Importa l'edat? Desmuntant l'edatisme.
La jornada continuarà amb la intervenció de Joan Vidal Ruggiero, de la Diputació de Barcelona, que parlarà sobre la realitat dels maltractaments a les persones grans a Catalunya i la necessitat d'implicació col·lectiva per detectar-los i prevenir-los.
Bones pràctiques i experiències de territori
El programa inclourà també dues taules d'experiències centrades en iniciatives de suport i benestar per a la gent gran. D'una banda, es presentaran projectes vinculats als àpats en companyia impulsats a Manresa i Sallent, amb l'objectiu de fomentar la socialització i garantir una alimentació adequada.
D'altra banda, USènior exposarà el funcionament del seu programa formatiu orientat a millorar la qualitat de vida de les persones grans a través de l'aprenentatge i la participació activa.
La jornada es tancarà amb la lectura del manifest institucional del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i Maltractament a les Persones Grans i amb la cloenda a càrrec de la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs.
L'activitat és gratuïta i oberta tant a professionals com a la ciutadania en general. Les entrades es poden obtenir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre manresà.