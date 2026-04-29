Sant Fruitós programa una setmana d'activitats per a la gent gran

Sant Fruitós de Bages viurà del 4 al 10 de maig una setmana dedicada a la gent gran amb una quinzena d'activitats que combinen cultura, salut, formació i lleure. El programa inclou sortides, tallers, caminades, xerrades, espectacles i actes socials, amb el punt àlgid en el dinar de la gent gran, que reunirà participants al pavelló d'esports amb homenatges i activitats de sobretaula. La proposta també s'allargarà més enllà de la setmana amb un concert del festival Espurnes Barroques.
Un inici amb cultura i creativitat
Les activitats començaran el dilluns 4 de maig amb una sortida cultural al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona, amb visita teatralitzada. La sortida serà a 3/4 de 9 del matí des del Pavelló Municipal i el retorn està previst a les 2 del migdia. El preu és de 10 euros i inclou entrada i transport. Les inscripcions es poden fer al bar de l'Esplai.
Aquell mateix dia a la tarda, l'Esplai acollirà un taller d'aquarel·la a 2/4 de 4 de la tarda, una proposta per introduir-se en aquesta tècnica artística i posar-la en pràctica.
Caminades i activitats de benestar a l'aire lliure
El dimarts 5 de maig començarà amb una caminada popular de baixa dificultat, amb sortida a les 10 del matí des de l'Esplai i finalització amb un vermut. El recorregut, d'entre 5 i 7 quilòmetres, es farà per l'entorn del municipi, amb recomanacions de calçat adequat, aigua, gorra i protecció solar.
A la tarda, a 2/4 de 5, es farà la sessió Cos i Consciència amb Gisela Baraldés al Bosquet, una proposta centrada en el benestar corporal i emocional en contacte amb la natura.
Tallers de salut, cuina i creativitat
El dimecres 6 de maig s'ha programat un taller de txi qung a les 10 del matí al Bosquet, a càrrec de Roser Gorchs. A la tarda, els participants podran escollir entre una masterclass de cuina al Nexe Espai Jove amb el restaurant Canonge d'Ampans o un taller de dibuix a l'Esplai.
El dijous 7 de maig es farà un taller de trencadís al matí a l'Esplai, on els participants crearan una peça pròpia a partir d'aquesta tècnica artística. A la tarda, el Cobert de la Màquina de Batre acollirà una exhibició de ball en línia i ball llatí sincronitzat amb Montse Marcos i Albert Mota.
Xerrades, dinar d'homenatge i música
El divendres 8 de maig començarà amb una xerrada de ciberseguretat a les 10 del matí a l'Esplai, centrada en els pagaments digitals segurs. A les 12 del migdia se celebrarà una missa a l'església parroquial.
El mateix dia tindrà lloc el dinar de la gent gran al pavelló d'esports, a 2/4 de 2 del migdia. L'acte inclourà homenatges a les persones més grans del municipi i, a la sobretaula, un bingo musical a partir de les 3 de la tarda. Les inscripcions es fan a l'Àrea d'Atenció a les Persones.
Ball, espectacle i una cloenda musical
El dissabte 9 de maig hi haurà una sessió de ball de tarda a l'Esplai amb Ely Vives Veus, a les 5 de la tarda. El diumenge 10 de maig, el Teatre Casal Cultural acollirà l'espectacle de La Tercera Joventut, el grup local de gent gran, a les 6 de la tarda, amb entrada gratuïta però amb reserva prèvia.
Finalment, el programa es clourà el 15 de maig amb un concert del festival Espurnes Barroques al pati de la residència, amb Alba Careta i Enric Verdaguer Henrio, organitzat per Ampans amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Inscripcions i participació
La majoria d'activitats són gratuïtes, excepte la sortida cultural, però requereixen inscripció prèvia a l'Esplai. Les places són limitades i les inscripcions del dinar s'han de formalitzar a l'Àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament.