Els quioscos del Passeig es tornen a quedar sense concessió

Els quioscos del primer tram del Passeig Pere III de Manresa -el Canaletes, el Quimet i el del Mig- es troben en una situació d'incertesa i difícilment obriran aquest estiu després que la persona que havia assumit la gestió de dos dels espais el 2025 no se'n pugui continuar fent càrrec després que hagi renunciat a la gestió del Quiosc del Quimet i l'Ajuntament hagi procedit a l'extinció del contracte del Canaletes per "problemes administratius".
El consistori no ha volgut detallar les causes concretes de l'extinció per motius de protecció de dades. En cas de confirmar-se definitivament la baixa del gestor actual, els tres quioscos haurien de tornar a sortir a licitació, deixant un buit destacat en un dels punts més emblemàtics i transitats de la ciutat.
Una situació administrativa que deixa els quioscos en l'aire
Els quioscos del Canaletes, el Quimet i el del Mig, situats al primer tram del Passeig Pere III i gestionats mitjançant concessió municipal, afronten un escenari de possible tancament prolongat. El Quiosc del Mig ja estava tancat, i l'origen de la situació del Canaletes es troba en un procediment administratiu obert per part de l'Ajuntament de Manresa que ha derivat en l'extinció del contracte de concessió. Sobre el Quiosc del Quimet, el propi concessionari hi va renunciar per no poder-se'n fer càrrec, segons ha explicat a Nació Manresa ell mateix.
Aquesta situació afecta directament la continuïtat de l'activitat dels quioscos del Quimet i Canaletes, que el 2025 s'havien licitat i atorgat, i que difícilment obriran a principis d'estiu si no es produeix un canvi radical en l'escenari actual.
Un projecte que va arrencar amb expectatives de renovació
La gestió del Quimet i el Canaletes havia reiniciat l'activitat l'estiu de 2025, quan el jove Imad Boulehoual, de 20 anys, va assumir la concessió amb la voluntat de transformar els espais en punts gastronòmics moderns i dinàmics.
El projecte plantejava una renovació de l'oferta, amb tapes, entrepans calents i còctels, i també la creació d'una desena de llocs de treball. La idea era donar un nou impuls a uns quioscos amb una llarga trajectòria al Passeig i adaptar-los a un model més actual de restauració informal.
En aquell moment, la concessió es va presentar com una oportunitat per revitalitzar aquests espais emblemàtics del centre de Manresa, amb una gestió prevista per a cinc anys i amb possibilitat de pròrroga.
El Canaletes, afectat per problemes administratius
En declaracions a aquest diari, el gestor explica que el Canaletes es troba actualment tancat a causa de la "situació administrativa" vinculada a la concessió. "Hem estat parlant amb l'Ajuntament, però finalment no hem arribat a un acord i han decidit extingir el contracte", ha explicat. També afegeix que assumeix la responsabilitat que li correspon en la situació, però que hi ha "altres elements del context de la concessió que formen part del procés".
El jove gestor assegura que prefereix no entrar en més detalls i que la seva voluntat és poder regularitzar la situació si és possible, tot i que després de l'extinció de la concessió, la situació és molt complicada.
El Quimet i la dificultat de mantenir l'activitat
Pel que fa al quiosc del Quimet, el mateix Imad Boulehoual explica que va decidir renunciar-ne per poder centrar esforços en el Canaletes. Segons relata, la dificultat per trobar personal i la complexitat de la situació global van fer inviable mantenir els dos establiments en funcionament simultàniament.
Aquesta decisió va deixar el Quimet fora de l'operativa abans que la situació administrativa s'agreugés, en un context ja marcat per dificultats de gestió i reorganització del projecte.
Un Passeig que podria quedar sense tres quioscos emblemàtics
Si es confirma l'extinció definitiva de la concessió actual, el Passeig Pere III podria quedar aquest estiu sense l'activitat dels tres quioscos municipals del primer tram, un fet que tindria un impacte visible en un dels espais més freqüentats de Manresa.
Tot i que al mateix entorn continuen funcionant bars i establiments privats amb terrassa, la desaparició temporal dels quioscos municipals suposara la pèrdua d'un element històric i molt identificable del Passeig, especialment en temporada alta.
Es tracta d'espais que, durant dècades, han format part de la vida social i urbana del centre de la ciutat, amb un ús intensiu durant els mesos d'estiu.
Un model de concessió que arrossega inestabilitat
La situació actual s'emmarca en un context més ampli de dificultats en la gestió dels quioscos del Passeig Pere III. Ja el maig de 2025, l'Ajuntament de Manresa havia tret a concurs públic la seva explotació després que anteriors convocatòries quedessin desertes o no consolidessin gestors estables.
En aquell moment es van establir condicions unificades per als tres quioscos, amb concessions de fins a cinc anys i un cànon anual mínim de 9.000 euros, amb l'objectiu de facilitar la concurrència i garantir la continuïtat del servei.
Tot i això, els canvis de gestió i les dificultats operatives han estat constants, i el model ha anat acumulant ajustos i situacions de transició que no han acabat de consolidar una estabilitat a llarg termini.
Un futur obert i pendent de decisió administrativa
Ara mateix, el futur dels quioscos depèn de les converses que encara es mantenen, tot i que les concessions estan extingides. Sembla poc probable que el mateix emprenedor continuï al capdavant dels espais, un cop extingits els contractes, tot i que encara s'estan mantenint converses en el marc del procés.
En cas de confirmació final de l'extinció dels contractes, l'Ajuntament haurà d'activar un nou procés de licitació per definir la gestió futura dels quioscos.