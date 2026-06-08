Junts acusa el govern de Manresa de no aclarir el destí del cartró reciclat

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa ha denunciat que el govern municipal encara no ha respost la petició de reunió urgent formulada fa més de deu dies per aclarir les informacions aparegudes sobre el destí final del cartró recollit selectivament a la ciutat.
Junts reclama explicacions sobre la gestió del cartró
El grup municipal de Junts ha lamentat aquest dilluns la manca de resposta del govern municipal a la petició de reunió urgent que va formular fa més de deu dies per abordar les informacions publicades recentment sobre el tractament final del cartró recollit selectivament a Manresa.
Segons exposa la formació, les notícies aparegudes els darrers dies han generat "dubtes i interrogants" sobre la gestió d'aquesta fracció de residus i consideren necessari disposar d'informació contrastable i de la documentació corresponent per aclarir la situació.
Per aquest motiu, Junts va sol·licitar una reunió amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, amb l'objectiu d'obtenir explicacions sobre els mecanismes de control existents i verificar la informació que ha transcendit públicament.
El grup denuncia "silenci" del govern municipal
La formació assegura que, més de deu dies després de la petició, encara no ha rebut cap resposta ni s'ha fixat cap data de reunió. Des de Junts consideren "incomprensible" que el govern municipal no hagi reaccionat davant una qüestió que, segons indiquen, afecta directament la confiança ciutadana en el sistema de recollida selectiva i en la gestió dels residus.
El grup municipal defensa que la qüestió no és donar per certes o falses les informacions aparegudes, sinó poder disposar de tota la informació necessària per comprovar-les i aclarir-les.
En aquest sentit, reclama accedir a la documentació relativa a la traçabilitat del cartró, als informes tècnics existents i a qualsevol element que permeti acreditar quin és el tractament final d'aquesta fracció.
Crítiques a la transparència del tripartit
Junts considera que el govern municipal hauria d'actuar amb "absoluta transparència" per dissipar qualsevol dubte sobre la gestió dels residus.
La formació assegura que, si les dades publicades no són correctes, el millor camí és facilitar la documentació que ho acrediti, i afegeix que, si hi ha aspectes pendents d'aclarir, també és responsabilitat del govern donar-ne explicacions.
El grup municipal considera especialment preocupant que, davant un debat que afecta les polítiques de reciclatge i la confiança ciutadana, la resposta del govern hagi estat "el silenci" davant la petició formulada per l'oposició.
Junts interpreta aquesta situació com "una nova mostra de la manera de governar del tripartit encapçalat per Marc Aloy" i critica que els discursos sobre transparència i govern obert no vagin acompanyats, segons afirmen, de fets concrets quan l'oposició reclama informació sobre assumptes rellevants per a la ciutat.
Petició de reunió immediata
Finalment, el grup municipal de Junts reclama al govern municipal que respongui "de manera immediata" a la reunió pendent i que faciliti tota la informació necessària per aclarir qualsevol dubte sobre la gestió del cartró recollit selectivament.